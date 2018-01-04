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§ NG.kz
Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31005
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.01.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 июля по 31 декабря 2017 года сумма поступлений за обязательное социальное медицинское страхование составила 32,1 миллиарда тенге. Из общей суммы 26,4 миллиарда тенге приходятся на отчисления работодателей.
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Zanoza
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год




Отправлено: 04.01.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эээххх. Знать бы ещё куда они будут направлены? На поддержание какого должностного лица? Детей лечить нЕ на что. Врачей - нет. Есть деньги - взять нельзя. Парадокс!!!

Askarik
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год




Отправлено: 04.01.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
система нужна

Вот так вот
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год




Отправлено: 04.01.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Zanoza:
Эээххх. Знать бы ещё куда они будут направлены? На поддержание какого должностного лица? Детей лечить нЕ на что. Врачей - нет. Есть деньги - взять нельзя. Парадокс!!!

Что это ты так раскудахтался? еще только начал фонд работать и уже столько собрали люди даже не почувствовали что у них что то высчитывают, вот заработает фонд тогда и увидим как деньги распределяться будут. Я недавно друга сослуживца похоронил все не могли поставить диагноз в районной больнице, там врач (по видимому яростны сторонник Российской медицины)посоветовал ехать в челябинск, поехал заплатил 150 000 рублей, но диагноз так и не поставили, посоветовали в Корею на какой то чудо аппарат в частную клинику 25 000 долларов заплатил и самое смешное и грустное когда приехал домой узнал, что у нас такой же аппарат как в Корее стоить в Костанайской областной больнице, даже поновее и исследует бесплатно, но увы время и деньги было упущено, совет сначала пройдите все у нас вплоть до Астаны, потом уже обращайтесь в другие страны, поверьте наши клиники оснащены лучше Челябинских или Курганских учреждении, а врачи такие же как и у нас, не спешите выбрасывать деньги и здоровье.

§ Сергей_я
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2313
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.01.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот так вот:
совет сначала пройдите все у нас вплоть до Астаны

Денег нет что б обходить все клиники в Каз-не. Проще уже сразу в Россию.
Цитата:
Вот так вот:
поверьте наши клиники оснащены лучше Челябинских или Курганских учреждении, а врачи такие же как и у нас, не спешите выбрасывать деньги и здоровье.

Как показывает практика все наоборот. Даже я в свои 30 лет увидел разницу между нашими поликлиниками и Челябинской.
Да, коновалов хватает и тут и в РФ, но видать у нас их больше.
Профайл

§ Сергей_я
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2313
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.01.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот так вот:
еще только начал фонд работать и уже столько собрали

сколько столько? Это для Вас сумма огромная, а для медицины это копейки.
Профайл

Zanoza
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год




Отправлено: 04.01.18 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот так вот:
Что это ты так раскудахтался?

??? !!!! Откомментировала бы по-другому, да, боюсь - удалят. Но я думаю, вы так понимаете ЧТО именно я бы вам сказала, будь у меня такая возможность. Так вот: я тоже НЕДАВНО имела неосторожность полежать у нас больнице. Так вот, после этого ужаса - лучше сдохну - в больницу - ни ногой!
Цитата:
Вот так вот:
люди даже не почувствовали что у них что то высчитывают

Кто сказал? Я, например - плачу из собственного кармана, и о-о-о-чень даже прочувствовала.
Цитата:
Вот так вот:
вот заработает фонд тогда и увидим как деньги распределяться будут.

Многие из тех, кто платит, могут и не дожить до этого счастливого. момента. Сколько людей внезапно узнАет, что у них рак, скольких "долбанёт" инсульт, сколько скоропостижно умрут от инфаркта????

Вот так вот
Re: Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год




Отправлено: 04.01.18 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Вот так вот:
совет сначала пройдите все у нас вплоть до Астаны

Денег нет что б обходить все клиники в Каз-не. Проще уже сразу в Россию.
Цитата:
Вот так вот:
поверьте наши клиники оснащены лучше Челябинских или Курганских учреждении, а врачи такие же как и у нас, не спешите выбрасывать деньги и здоровье.

Как показывает практика все наоборот. Даже я в свои 30 лет увидел разницу между нашими поликлиниками и Челябинской.
Да, коновалов хватает и тут и в РФ, но видать у нас их больше.

хочу напомнить, лечение по квоте у нас бесплатна, от вас требуется только оплатить проезд, наши врачи проходят плановые стажировки в ведущих западных клиниках, а наше государство не жалеет средств на оснащение аппаратурой мед учреждения, вот когда заработает фонд медстрахования в полную мощность, тогда и придут ведущие клиники запада и врачи в наши медучреждения, будет чем платить им, а медучреждения пустят в конкурентную среду, а сейчас пока не могут их отдать, так как не берутся за них ведущие западные клиники, а соседи наши готовы бы взять да нам они зачем, они такие же как наши и клиники и врачи.

Гость
Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год




Отправлено: 04.01.18 - 15:33
Комментарий проходит проверку.

§ 112
Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год
112


(Пользователи)
Сообщений: 8500
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.01.18 - 15:37
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ 112
Более 32 миллиардов тенге взносов ОСМС поступило за 2017 год
112


(Пользователи)
Сообщений: 8500
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.01.18 - 15:41
Комментарий проходит проверку.
Профайл
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