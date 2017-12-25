1952/доктор СИЗО Re: Флуд и оффтопик часть 3 #9392







Отправлено: - 14:26 В детстве первый раз услышал песню в исполнении Кобзона. Бухенвальдский набат. С тех пор не отпускает дрожь, когда слушаю эту песню. Мне кажется, что каждый немец должен иметь эту песню в качестве телефонного вызова или будильника на своем телефоне.