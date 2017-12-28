Цитата: Kairat stayer:

Да информация, во многих российских источниках прошла

Я об этом спросил двоюродного брата - жителя Екб. Пишет, что ничего об этом не слышал. Всё равно это ерунда. Особенно "временное переименование улиц". Ну и серьёзных источников, среди разместивших эту статью, нет.



Кстати, вот новость из Екатеринбуржской газеты:

Цитата: В Екатеринбурге на оргзаседании по подготовке к играм чемпионата мира по футболу 2018 года обсудили ремонт улиц. Преображение ждёт маршруты следования клиентских групп ФИФА. Исполняющая обязанности замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Тамара Благодаткова рассказала, что специалисты определили 67 участков общей площадью более 983 тысяч квадратных метров, по которым в дни проведения игр будут передвигаться клиентские группы. В 2016 году отремонтировали 28 участков дорог общей площадью 504 тысячи квадратных метров (51% от общей площади запланированного ремонта). В планах на этот год ремонт 39 участков улиц общей площадью более 478 тысяч квадратных метров. – В частности, будут отремонтированы улицы по основному и резервному маршрутам от аэропорта Кольцово до Центрального стадиона. Работы пройдут и на некоторых улицах вблизи стадиона на улице Фестивальной, 8б. Также специалисты закончат ремонт объектов улично-дорожной сети вблизи СОК "Калининец" (переулок Черноморский и улица Старых Большевиков) и возле парка-стадиона "Химмаш", – сообщает пресс-служба мэрии. Возьмутся летом и за участок проспекта Ленина от улицы Московской до улицы 8 Марта. Рабочие обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части на площади 13,5 тысячи квадратных метров, пешеходные зоны, отремонтируют 61 опору уличного освещения, установят 272 малые архитектурные формы, восстановят ограждения, благоустроят газоны, высадят новые деревья и кустарники и смонтируют 66 светофоров со звуковой сигнализацией. Все работы стартуют с началом летнего сезона. Напомним, о том, что проспект Ленина ждёт ремонт, говорил и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Он попросил горожан с пониманием отнестись к работам и набраться терпения. Сити-менеджер также напоминал, что в этом году планируется реконструкция улицы Московской на участке от Хасановской до Денисова-Уральского и Макаровского моста.

Ни о каких переименованиях речи не идёт.



[Исправлено: Victor Yang, 04.01.2018 - 14:58]