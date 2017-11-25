Victor Yang Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания... #181





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Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:30 Цитата: Директор Пляжа:

Каков период полураспада оливье?

Ты с какой целью интересуешься? Могу точно сказать - вместе с ТБО выбрасывать можно . Если про сроки поедания - до суток. Если в общепите - не более 6 часов незаправленные, заправка перед подачей.