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§ NG.kz
В Костанае открылся ресторан быстрого питания "Макдональдс"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31005
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.11.17 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утром 25 ноября в Костанае торжественно открыли ресторан быстрого питания "Макдональдс". Он расположился рядом с ТРЦ MART, на месте бывшей рекреационной зоны. Мероприятие происходило помпезно, при участии акима области. Вечером в честь этого события обещан фейерверк.
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Директор Пляжа
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...




Отправлено: 04.01.18 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каков период полураспада оливье? Кто знает?)))

* Victor Yang
Re: В Костанае открылся ресторан быстрого питания...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10094
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.01.18 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Каков период полураспада оливье?

Ты с какой целью интересуешься? :lol: Могу точно сказать - вместе с ТБО выбрасывать можно :lol: . Если про сроки поедания - до суток. Если в общепите - не более 6 часов незаправленные, заправка перед подачей.
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