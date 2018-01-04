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Сергей_я:
Вот так вот:
совет сначала пройдите все у нас вплоть до Астаны
Денег нет что б обходить все клиники в Каз-не. Проще уже сразу в Россию.
Цитата:
Вот так вот:
поверьте наши клиники оснащены лучше Челябинских или Курганских учреждении, а врачи такие же как и у нас, не спешите выбрасывать деньги и здоровье.
Как показывает практика все наоборот. Даже я в свои 30 лет увидел разницу между нашими поликлиниками и Челябинской.
Да, коновалов хватает и тут и в РФ, но видать у нас их больше.
хочу напомнить, лечение по квоте у нас бесплатна, от вас требуется только оплатить проезд, наши врачи проходят плановые стажировки в ведущих западных клиниках, а наше государство не жалеет средств на оснащение аппаратурой мед учреждения, вот когда заработает фонд медстрахования в полную мощность, тогда и придут ведущие клиники запада и врачи в наши медучреждения, будет чем платить им, а медучреждения пустят в конкурентную среду, а сейчас пока не могут их отдать, так как не берутся за них ведущие западные клиники, а соседи наши готовы бы взять да нам они зачем, они такие же как наши и клиники и врачи.