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§ NG.kz
Имена, дороги и понты - наше все
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31005
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.17 - 07:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Направлений главных мы выбрали три: волна переименований, которая докатилась до севера страны с некоторым опозданием; дороги, которые, по мнению многих, начали понемногу заменять привычные нам направления.
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§ 112
Re: Имена, дороги и понты - наше все
112


(Пользователи)
Сообщений: 8500
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.01.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Налоговая:
Вы ещё и транспортный налог не платите?

Хм..
С чего это его мне платить?
Интересно, вы там с луны свалились или как?
Почему это я должен транспортный налог платить?
Даже если ко то и платит его просто так, хотя возможно ли это, этот мизер как то поможет дорогам, если у тебя не 5ти литровая Тачила?
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* Victor Yang
Re: Имена, дороги и понты - наше все
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10094
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.01.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Недавно ФИФА объявила о достижении договорённости с Россией о ликвидации коммунистической символики на улицах городов, которые будут принимать Чемпионат мира по футболу в 2018 году

Ерунда какая-то. МОК эти объекты не мешали, а ФИФА мешают?
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Директор Пляжа
Re: Имена, дороги и понты - наше все




Отправлено: 04.01.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Не понял, я об этом годе или году говорил.

Для особо одаренных, в этом году еще никто не платил 1% . Или для тебя одного спецом скачуху сделали?
Ну ты и врать. :lol: :lol: :lol:

Директор Пляжа
Re: Имена, дороги и понты - наше все




Отправлено: 04.01.18 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
МОК эти объекты не мешали, а ФИФА мешают?

Да он фейки сюда тягает, вот и всё. :lol: :lol: :lol:
Кого ты слушаешь-читаешь?))

Kairat stayer
Re: Имена, дороги и понты - наше все




Отправлено: 04.01.18 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Да он фейки сюда тягает, вот и всё.
Кого ты слушаешь-читаешь?))


Какие фейки? Как в фильме "Иван Васильевич меняет профессию", замуруют демоны!

* Victor Yang
Re: Имена, дороги и понты - наше все
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10094
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.01.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Да он фейки сюда тягает, вот и всё.

В том-то и дело, что инфа в российских газетах прошла. Правда со ссылкой на "неизвестный источник в ФИФА".
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Kairat stayer
Re: Имена, дороги и понты - наше все




Отправлено: 04.01.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ерунда какая-то. МОК эти объекты не мешали, а ФИФА мешают?


Посмотрим, всё взаимосвязано, не просто так МОК (Международный олимпийский комитет) же запретил спортсменам использовать национальную символику на форме во время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

Kairat stayer
Re: Имена, дороги и понты - наше все




Отправлено: 04.01.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В том-то и дело, что инфа в российских газетах прошла. Правда со ссылкой на "неизвестный источник в ФИФА".


Да информация, во многих российских источниках прошла, что им делать нечего фейковые новости размешать.

* Victor Yang
Re: Имена, дороги и понты - наше все
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10094
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.01.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Да информация, во многих российских источниках прошла

Я об этом спросил двоюродного брата - жителя Екб. Пишет, что ничего об этом не слышал. Всё равно это ерунда. Особенно "временное переименование улиц". Ну и серьёзных источников, среди разместивших эту статью, нет.

Кстати, вот новость из Екатеринбуржской газеты:
Цитата:
В Екатеринбурге на оргзаседании по подготовке к играм чемпионата мира по футболу 2018 года обсудили ремонт улиц. Преображение ждёт маршруты следования клиентских групп ФИФА. Исполняющая обязанности замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Тамара Благодаткова рассказала, что специалисты определили 67 участков общей площадью более 983 тысяч квадратных метров, по которым в дни проведения игр будут передвигаться клиентские группы. В 2016 году отремонтировали 28 участков дорог общей площадью 504 тысячи квадратных метров (51% от общей площади запланированного ремонта). В планах на этот год ремонт 39 участков улиц общей площадью более 478 тысяч квадратных метров. – В частности, будут отремонтированы улицы по основному и резервному маршрутам от аэропорта Кольцово до Центрального стадиона. Работы пройдут и на некоторых улицах вблизи стадиона на улице Фестивальной, 8б. Также специалисты закончат ремонт объектов улично-дорожной сети вблизи СОК "Калининец" (переулок Черноморский и улица Старых Большевиков) и возле парка-стадиона "Химмаш", – сообщает пресс-служба мэрии. Возьмутся летом и за участок проспекта Ленина от улицы Московской до улицы 8 Марта. Рабочие обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части на площади 13,5 тысячи квадратных метров, пешеходные зоны, отремонтируют 61 опору уличного освещения, установят 272 малые архитектурные формы, восстановят ограждения, благоустроят газоны, высадят новые деревья и кустарники и смонтируют 66 светофоров со звуковой сигнализацией. Все работы стартуют с началом летнего сезона. Напомним, о том, что проспект Ленина ждёт ремонт, говорил и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Он попросил горожан с пониманием отнестись к работам и набраться терпения. Сити-менеджер также напоминал, что в этом году планируется реконструкция улицы Московской на участке от Хасановской до Денисова-Уральского и Макаровского моста.

Ни о каких переименованиях речи не идёт.

[Исправлено: Victor Yang, 04.01.2018 - 14:58]
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Kairat stayer
Re: Имена, дороги и понты - наше все




Отправлено: 04.01.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Я об этом спросил двоюродного брата - жителя Екб. Пишет, что ничего об этом не слышал.


Посмотрим, брат у вас не в мэрий же работает, к сведению, Евгений Ройзман, глава (мэр) Екатеринбурга летом прошлого года озвучивал, что Ленина надо убирать, потому что этот памятник - верный признак провинциальности города. На его месте должен появиться большой хороший сквер, также надо убирать из центра города машины. Это мое мнение, я не боюсь его высказывать. Также Е. Ройзман повесил у себя в кабинете вместо традиционного портрета президента портрет поэта Бродского, он является сторонником введения визового режима со странами, через которые идёт наркотрафик.

§ 112
Re: Имена, дороги и понты - наше все
112


(Пользователи)
Сообщений: 8500
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.01.18 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
особо одаренных, в этом году еще никто не платил 1% . Или

Ты опять со школы пришел?
Я заплатил все налоги на 2018й весь год!
Сразу видно, не работаешь и толком не учишься..
Беру патент сразу на год к слову..
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§ 112
Re: Имена, дороги и понты - наше все
112


(Пользователи)
Сообщений: 8500
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.01.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Со своего вранья что садился к тсксисту, плавно опять перешел на мою личность..
Что это?
Яндекс таксист, у которого счетчик обманул директора пляжа..
Кстати от темы дорог и налогов опять же ушел в личнве какие то дебри..
Так что кто врет и потом убегает и начинает заводить какую то лично пятнанную муть, нужно еще посмотреть..
Слаб ты в дискуссии, пытаеясь восполнить их личными разборками..
Ладно Вася, давай..
По теме о дорогах полагаю все?
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Гость
Имена, дороги и понты - наше все




Отправлено: 04.01.18 - 15:18
Комментарий проходит проверку.

Гость
Имена, дороги и понты - наше все




Отправлено: 04.01.18 - 15:30
Комментарий проходит проверку.
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