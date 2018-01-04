Цитата: Сергей_я:

Вот так вот:

совет сначала пройдите все у нас вплоть до Астаны



Денег нет что б обходить все клиники в Каз-не. Проще уже сразу в Россию.

Цитата:

Вот так вот:

поверьте наши клиники оснащены лучше Челябинских или Курганских учреждении, а врачи такие же как и у нас, не спешите выбрасывать деньги и здоровье.



Как показывает практика все наоборот. Даже я в свои 30 лет увидел разницу между нашими поликлиниками и Челябинской.

Да, коновалов хватает и тут и в РФ, но видать у нас их больше.

хочу напомнить, лечение по квоте у нас бесплатна, от вас требуется только оплатить проезд, наши врачи проходят плановые стажировки в ведущих западных клиниках, а наше государство не жалеет средств на оснащение аппаратурой мед учреждения, вот когда заработает фонд медстрахования в полную мощность, тогда и придут ведущие клиники запада и врачи в наши медучреждения, будет чем платить им, а медучреждения пустят в конкурентную среду, а сейчас пока не могут их отдать, так как не берутся за них ведущие западные клиники, а соседи наши готовы бы взять да нам они зачем, они такие же как наши и клиники и врачи.