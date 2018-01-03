Цитата: Народный контроль:

А на какие нормы законодательства РК вы опираетесь?

Ошибся человек. Не регистрируют дтп в больнице. Он наверно просто хотел сказать что когда поступает в больницу человек с травмой . без разницы. Дтп или в подьезде то автоматом появляется местный мент , видимо как то привязан к этому. И оформляет причину травмы. И видимо тут подписал Владимир что претензий не имеет. Я не сильно разбираюсь в всякий юридических тонкостях. Ну как вариант ему можно соскачить сперется на травму мозговую. В этой всей истории,отбросил все ньюансы .Вот что удивляет Странное поведение женщины. То дам деньги то не дам. то адвокат наняла . как я понял угрозы были. в его адрес. Вобщем она не правильно себя повела.