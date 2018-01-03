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≡ Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном переходе в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном переходе в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31000
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.18 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
20-летний житель Костаная Владимир КОЛОЦЕВИЧ 26 декабря возвращался домой с работы. На перекрестке улиц Ворошилова - Мирошниченко его сбила машина. Вечером парню стало хуже, утром его вновь повезли в больницу, где поставили диагноз - сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.
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§ Vital
Re: Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5294
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.18 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
А на какие нормы законодательства РК вы опираетесь?

Ошибся человек. Не регистрируют дтп в больнице. Он наверно просто хотел сказать что когда поступает в больницу человек с травмой . без разницы. Дтп или в подьезде то автоматом появляется местный мент , видимо как то привязан к этому. И оформляет причину травмы. И видимо тут подписал Владимир что претензий не имеет. Я не сильно разбираюсь в всякий юридических тонкостях. Ну как вариант ему можно соскачить сперется на травму мозговую. В этой всей истории,отбросил все ньюансы .Вот что удивляет Странное поведение женщины. То дам деньги то не дам. то адвокат наняла . как я понял угрозы были. в его адрес. Вобщем она не правильно себя повела.
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Народный контроль
Re: Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном...




Отправлено: 03.01.18 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Вот что удивляет Странное поведение женщины.

Вот ты странный человек! Где вы видели что бы ЖЕНЩИНА так просто расставалась с деньгами? В том числе и ваша жена! Любой мужчина скажет, что все представительницы прекрасной половины человечества обожают тратить деньги. У женщин в голове лишь одна мысль: денег должно хватать на быт, на хорошее питание детей и на удовлетворение скромных потребностей. А вы же мыслите мыслями мужчины,во и вся разница...

§ Vital
Re: Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5294
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.18 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Как раз и не странный. Вляпалась . Будь готова отстегнуть. С экономишь где то на другом если проблемы с деньгами. На той же косметике. Ну раз так получилось , чё за глупые телопередвижение. Отдай деньги и спи спокойно. А щас геморой на месяц или два растянула. При любом раскладе нормальный адвокат ее разобьёт в пух и в прах. Даже если это всё произошло не на пешеходном переходе. Да только за то что больного человека увезла с места дтп. Уже только за это можно деньги содрать. Глупая женщина вобщем.
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Народный контроль
Re: Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном...




Отправлено: 03.01.18 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Отдай деньги и спи спокойно. А щас геморой на месяц или два растянула.

Не забывай,аппетит приходит во время еды! Человеческая жадность не имеет границ!Экстренная помощь пострадавшему никогда и ни где не была наказуема! Правильное решение приняла женщина! Многие мужчины не способный на такое! И вообще есть мужчины которые при первом виде крови падают в обморок!

§ Vital
Re: Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5294
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.18 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:

Я с тобой согласен. Я сам боюсь кровь и уколы. Насколько ты разбераешся в транспортировке больного. Может ему укол надо было сделать. Скорая приехала бы через минут 10-15. Они всё бы сделали. Приехала бы полиция и оформила. ДА. штраф за дтп придётся заплатить. Придётся оплатить потерпевшему . и не ремонт телефона а новый купить. А теперь? Адвокаты и прочие проблемы. Да и что то мне подсказывает ей придётся прикормить полицую что б жёстко не наказали. Проблемы она себе создала.
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безумец
Re: Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном...




Отправлено: 03.01.18 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
парень находился в шоковом состоянии и ему дали подписать бумаги,так водитель снял с себя ответственность при содействии врачей и полиции ,а это уже по сути оказание давления на потерпевшего в виду отсутствия у него нормального состояния здоровья,,полиция обязана в первую очередь оповестить родных о несчастных случаях и о необходимости присутствия при разрешении правовых вопросов,,,что касается денег - то при ухудшении здоровья пострадавшего виновник при любых обстоятельствах несет полную ответственность за реабилитацию ---- читал законы

Женщина
Re: Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном...




Отправлено: 03.01.18 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
За свои действия надо отвечать, хоть женщина ты, хоть мужчина. Что Вы за глупости тут пишите. Я тоже женщина, и мать, и так бы не поступила, у меня собака у соседа цыплят подушила, и то я переживала, возместила ущерб. А тут здоровье ребенка! У меня была черепно-мозговая травма, теперь головные боли часто, а у парня вся жизнь впереди, как ей не стыдно! Тупая, так не садись за руль!

Я
Re: Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном...




Отправлено: 03.01.18 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Воспользовалась молодость, стыд!!!

zas
Re: Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном...




Отправлено: 03.01.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ошибся человек. Не регистрируют дтп в больнице.

это ты ошибся шулюма переел.

§ Vital
Re: Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5294
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.18 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zas:

для меня это загадка. почему тебе пропустил модер. Наверно есть причина. По делу то чё хотела сказать?
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Автоюрист
Re: Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном...




Отправлено: 04.01.18 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно ПДД водитель освобождается от ответственности за оставление места ДТП, если доставит пострадавшего в больницу. Но спрашивается зачем его самой отвозить. У нас город, а не колхоз в заглубленном районе, где до райбольницы 100 км, набрал номер скорой и приедет через 10-15 мин. Какая необходимость брать парня и садить его в автомашину, а вдруг у него перелом позвоночника и при вставании еще хуже стало бы или оскольчатый перелом бедра, когда осколок бы мог сместится. Положение автомобиля, который был бы зафиксирован на схеме ДТП, как раз бы и доказывал о наезде на пешеходнике. А теперь то конечно, можно кричать и в грудь бить что наезд был в неположенном месте. Как понять составили схему не выезжая на место происшествия. А где место наезда, путь пешехода пройденный по проезжей части, определение удаления а/м в момент начало движения парня. Как потом по филькиной схеме автотехническую экспертизу проводить будите господа полицейские, на предмет соблюдения ею п. 10.1

Гость
Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном переходе в Костанае




Отправлено: 04.01.18 - 00:18
Комментарий проходит проверку.

Гость
Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном переходе в Костанае




Отправлено: 04.01.18 - 00:24
Комментарий проходит проверку.

Гость
Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном переходе в Костанае




Отправлено: 04.01.18 - 00:36
Комментарий проходит проверку.

Гость
Известного пауэрлифтера сбил автомобиль на пешеходном переходе в Костанае




Отправлено: 04.01.18 - 01:31
Комментарий проходит проверку.
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