112 Re: Имена, дороги и понты - наше все #81





(Пользователи) Сообщений: 8492

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:51 Цитата: Налоговая:

стыдно других работников остальной сферы деятельности грязью поливать?

Кто поливает?

Наоборот защищаю тех же дорожников, на которых все кидаются как на красную тряпку..

Которые сами с усами..

Дорожникам ничего ведь не платим, тем более таких денег как электрикам или газовикам, где тоже не все в порядке с их работой, но осуждаем каждую неделю именно работников дороги почему то..

А давайте обсудим учителей и чему они детишек учат?

Почему одни дорожники?