/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Имена, дороги и понты - наше все		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 6 из 6«1...456
§ NG.kz
Имена, дороги и понты - наше все
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31000
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.17 - 07:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Направлений главных мы выбрали три: волна переименований, которая докатилась до севера страны с некоторым опозданием; дороги, которые, по мнению многих, начали понемногу заменять привычные нам направления.
Читать статью

§ 112
Re: Имена, дороги и понты - наше все
112


(Пользователи)
Сообщений: 8492
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.01.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:
получается с соцналогом и социалкой

Как правильно высчитывается соцналог из соцотчислений тебе вероятно неведомо?
Ты в каком классе учишься?
Профайл

Бомбила .
Re: Имена, дороги и понты - наше все




Отправлено: 03.01.18 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
утрам людей брал когда туда ехал, назад с Костаная тоже, когда люди были, обычно пятница суббота..

Вот , вот люди отдыхали , а некто " подрезал " . И как это назвать ?

Налоговая
Re: Имена, дороги и понты - наше все




Отправлено: 03.01.18 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Налог 1 процент.Плюс социалка и это не на дороги и все такое.Все вместе 40 тысяч и подоходный 20.

Может поясните, за какие таки заслуги, всего 1% налогов, при доходе в 2 ляма?
Что то новенькое...
И не стыдно других работников остальной сферы деятельности грязью поливать?
Пользуясь благами и услугами, которые они за Вас платят?

§ Vital
Re: Имена, дороги и понты - наше все
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5294
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.18 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Товарищ Ын:

Мне как то не интересно как там считают. 1-12% Как всё это происходит. Есть бухгалтерия , пусть парятся. Они за это деньги получают. Цитата:
Тут и налоговики пасутся инкогнито.

тоже не понятно. Они чё на работе не работают? Чё они тут пасутся? Инфу ищут? Уволить всех на фиг. Работать надо на работе а не дома по вечерам тут пастись.
Профайл

Налоговая
Re: Имена, дороги и понты - наше все




Отправлено: 03.01.18 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

А с Вами товарисч, разговор отдельный с таможенниками будет. Когда и как только ПП опять получить умудрились?

§ 112
Re: Имена, дороги и понты - наше все
112


(Пользователи)
Сообщений: 8492
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.01.18 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Налоговая:
Может поясните, за какие таки заслуги, всего 1% налогов, при доходе в 2 ляма?
Что то новенькое...

Читать разучились?
Уже сказал что субъект малого бизнеса на основе патента РК..
Что не так?
Было 2 процента, если с кассой то три, сейчас без кассы 1 (один) процент налогов..
Профайл

§ 112
Re: Имена, дороги и понты - наше все
112


(Пользователи)
Сообщений: 8492
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.01.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Налоговая:
стыдно других работников остальной сферы деятельности грязью поливать?

Кто поливает?
Наоборот защищаю тех же дорожников, на которых все кидаются как на красную тряпку..
Которые сами с усами..
Дорожникам ничего ведь не платим, тем более таких денег как электрикам или газовикам, где тоже не все в порядке с их работой, но осуждаем каждую неделю именно работников дороги почему то..
А давайте обсудим учителей и чему они детишек учат?
Почему одни дорожники?
Профайл

§ 112
Имена, дороги и понты - наше все
112


(Пользователи)
Сообщений: 8492
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.01.18 - 00:25
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
Имена, дороги и понты - наше все




Отправлено: 04.01.18 - 00:25
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 6 из 6«1...456
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 38
Пользователей: 0
Всего: 38

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх