Моше Re: Водителя "мерседеса", спровоцировавшего... #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4400

Регистрация: 29.03.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:40 Цитата: Читатель 1:

Довыпендривался на своём утильном мерседесе (купят шрот и скачут как .....)

Сказал владелец новой бюджетной кредито-помойки а-ля равон/нюндай/киа? Не являлся владельцем таких мерседесов, однако это же вроде лупатый мерс, или кабан, а это очень качественные машины, и несмотря на свой возраст - по качеству, красоте и комфорту дают фору (и еще далее будут ездить и давать) новым "не утильным" кредито-помойкам и прочим унитазам отверточной сборки. А эти машины - создавали еще инженеры (а не маркетологи) и собирали сами немцы своими руками, а не бывшие дворники и грузчики с улиц стран всего бывшего советского союза, которым в руки дали отвертку, и показали как обезьяне - где прикручивать детальку...



[Исправлено: Моше, 03.01.2018 - 21:46]