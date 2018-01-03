/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Водителя "мерседеса", спровоцировавшего столкновение на автодороге Костанай-Затобольск, задержали		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Водителя "мерседеса", спровоцировавшего столкновение на автодороге Костанай-Затобольск, задержали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 31000
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выяснились некоторые подробности, касающиеся ДТП, которое произошло 1 января около 14.30 на автодороге Костанай-Затобольск. Как сообщает пресс-служба ДВД, 26-летний водитель "Мерседеса" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2109».
Читать новость

§ 112
Re: Водителя "мерседеса", спровоцировавшего...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8492
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.01.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда поражаюсь качеству немецкого авто..
Он не то чтобы там хоть немного поранился, а вприпрышку убежал..
Как и тот, что на МЛке перевернулся два раза от столкновения с газелью при обоюдке в 300 км в час практически..
Только ноги переломал..
Профайл

Zanoza
Re: Водителя "мерседеса", спровоцировавшего...




Отправлено: 03.01.18 - 14:09
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Водителя "мерседеса", спровоцировавшего...




Отправлено: 03.01.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Довыпендривался на своём утильном мерседесе (купят шрот и скачут как .....)

Народный контроль
Re: Водителя "мерседеса", спровоцировавшего...




Отправлено: 03.01.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А смысл убегать? Сам себе сделал хуже. Ещё две статьи прицепил себе паровозом.

Креативщик
Re: Водителя "мерседеса", спровоцировавшего...




Отправлено: 03.01.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ограничение 40 в этом тоннеле смерти. Обе обочины огородили горе проектировщики, неувернешься от "уставших"

Артём Мединский,всем шалом
Re: Водителя "мерседеса", спровоцировавшего...




Отправлено: 03.01.18 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
А смысл убегать?

Если бухой,то почему нет? За то не лишат.

§ bumerang
Re: Водителя "мерседеса", спровоцировавшего...
bumerang


(Пользователи)
Сообщений: 133
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 03.01.18 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проектировщиков, и тех кто эти проекты принимал - посадить и надолго. Этож каким "умным надо быть, чтобы дорогу, на которой постоянно бьются в лоб, огораживать обочину с двух сторон, вместо того чтобы разделить встречные полосы?! Одни маты на уме, других слов не подберу. Неужели нельзя было сделать так, как на въезде в Костанай со стороны Рудного? И решить проблему с ДТП и смертями раз и навсегда?
Профайл

§ Vital
Re: Водителя "мерседеса", спровоцировавшего...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5294
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.01.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:

Да. согласен. Об этом уже сто раз говорилось и писалось. Постоянно там бились. А эти взяли и еще дорогу сузили.
Профайл

§ Затоболец
Re: Водителя "мерседеса", спровоцировавшего...
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 113
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 03.01.18 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:
bumerang


Это делалось с учетом слияния Затобольска к городу, и якобы по этой дороге нужно обезопасить пешеходов, ограждения отличные, выдерживают удары. Только вот людей идущих пешком очень мало, а ограждения сделали дорогу в дорогу смерти :-(
Профайл

§ Моше
Re: Водителя "мерседеса", спровоцировавшего...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4400
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 03.01.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Довыпендривался на своём утильном мерседесе (купят шрот и скачут как .....)

Сказал владелец новой бюджетной кредито-помойки а-ля равон/нюндай/киа? :lol: Не являлся владельцем таких мерседесов, однако это же вроде лупатый мерс, или кабан, а это очень качественные машины, и несмотря на свой возраст - по качеству, красоте и комфорту дают фору (и еще далее будут ездить и давать) новым "не утильным" кредито-помойкам и прочим унитазам отверточной сборки. А эти машины - создавали еще инженеры (а не маркетологи) и собирали сами немцы своими руками, а не бывшие дворники и грузчики с улиц стран всего бывшего советского союза, которым в руки дали отвертку, и показали как обезьяне - где прикручивать детальку...

[Исправлено: Моше, 03.01.2018 - 21:46]
Профайл

Читатель 1
Re: Водителя "мерседеса", спровоцировавшего...




Отправлено: 03.01.18 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
#10 - ))), не угадал. Только зачастую на "шрот" ставят ("бывшие дворники") китайские детальки (и немцы были бы в шоке).
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 42
Пользователей: 0
Всего: 42

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх