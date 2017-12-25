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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10084
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 25.12.17 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
О боже - это чего

Похоже, редакторы какого-то нашего канала "скреативили" и с заставкой выплывает такой Дед Мороз. Ну или фотожаба.
А, нет. Это наряженные люди на заднем фоне:




[Исправлено: Victor Yang, 25.12.2017 - 10:27]
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1952/доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 29.12.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В детстве первый раз услышал песню в исполнении Кобзона. Бухенвальдский набат. С тех пор не отпускает дрожь, когда слушаю эту песню. Мне кажется, что каждый немец должен иметь эту песню в качестве телефонного вызова или будильника на своем телефоне. :-) :-( ;-) :lol: 8-) :-o :oops: :-P :-x

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8478
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.12.17 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я уже кое что начинаю прикупать на встречу нового и неизведанного Нового года..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8478
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.12.17 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как гуся думаем запечь то..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8478
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.12.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идем дальше..
На исходе второго дня с шубой то, пора к завершению..
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10084
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.01.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нашёл на российском развлекательном ресурсе:

Цитата:
Вот такая хрень несколько месяцев, пкск пофиг, говорят «ну держится же» Казахстан город Рудный Улица Ленина 159 3 подъезд (первый этаж)



Хотелось бы знать мнение - есть повод для беспокойства?

[Исправлено: Victor Yang, 03.01.2018 - 14:14]
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 8478
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.01.18 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверно первый этаж.
Обычное явление при постоянных затопах, там где то вода снизу течет в подвале и просадка пошла..
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