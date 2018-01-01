yudjin Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в... #31





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5001

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:55 Цитата: 321:

Мирошниченко что-то забыли указать?? ТРЕБУЕТ РЕМОНТА

Смотрю я на схему, да думу гадаю... чему с Чкалова на Абая съезд не прорубают?

Ведь об этом заявляли в минувшем году... или у фаворита вчкушки шо ни день, то полёт фантазии, порой внезапный, нелогичный и никем не понятый?