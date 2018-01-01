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§ NG.kz
На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в Костанае в 2018 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30994
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.01.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ сообщил главе Костанайской области Архимеду МУХАМБЕТОВУ, когда они осматривали надземный пешеходный переход по ул. Гашека.
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321
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...




Отправлено: 03.01.18 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мирошниченко что-то забыли указать?? ТРЕБУЕТ РЕМОНТА

* yudjin
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5001
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.01.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
321:
Мирошниченко что-то забыли указать?? ТРЕБУЕТ РЕМОНТА

Смотрю я на схему, да думу гадаю... чему с Чкалова на Абая съезд не прорубают?
Ведь об этом заявляли в минувшем году... или у фаворита вчкушки шо ни день, то полёт фантазии, порой внезапный, нелогичный и никем не понятый?
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§ Victor Yang
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10084
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.01.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
чему с Чкалова на Абая съезд не прорубают?

Прорубят. Проекты уже выпущены.
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