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§ NG.kz
Водителя "мерседеса", спровоцировавшего столкновение на автодороге Костанай-Затобольск, задержали
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30994
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выяснились некоторые подробности, касающиеся ДТП, которое произошло 1 января около 14.30 на автодороге Костанай-Затобольск. Как сообщает пресс-служба ДВД, 26-летний водитель "Мерседеса" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2109».
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§ 112
Re: Водителя "мерседеса", спровоцировавшего...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8478
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.01.18 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда поражаюсь качеству немецкого авто..
Он не то чтобы там хоть немного поранился, а вприпрышку убежал..
Как и тот, что на МЛке перевернулся два раза от столкновения с газелью при обоюдке в 300 км в час практически..
Только ноги переломал..
Профайл

Zanoza
Re: Водителя "мерседеса", спровоцировавшего...




Отправлено: 03.01.18 - 14:09
Комментарий удален модератором.

Читатель 1
Re: Водителя "мерседеса", спровоцировавшего...




Отправлено: 03.01.18 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Довыпендривался на своём утильном мерседесе (купят шрот и скачут как .....)

Народный контроль
Re: Водителя "мерседеса", спровоцировавшего...




Отправлено: 03.01.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А смысл убегать? Сам себе сделал хуже. Ещё две статьи прицепил себе паровозом.
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