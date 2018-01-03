112 Re: Водителя "мерседеса", спровоцировавшего... #1





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 13:48 Всегда поражаюсь качеству немецкого авто..

Он не то чтобы там хоть немного поранился, а вприпрышку убежал..

Как и тот, что на МЛке перевернулся два раза от столкновения с газелью при обоюдке в 300 км в час практически..

Только ноги переломал..