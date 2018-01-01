drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #9968





(Полноправные пользователи) Сообщений: 12996

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:10 Цитата: elektron:

Поздравляю лично тебя с Барбарой, деревушку твою с Новым Годом! Желаю Счастья, Удачи, Здоровья и долгих и счастливых лет жизни! Вам и родным и близким! Ну и всем остальным, чтоб никого не забыть Поздравляю лично тебя с Барбарой, деревушку твою с Новым Годом! Желаю Счастья, Удачи, Здоровья и долгих и счастливых лет жизни! Вам и родным и близким! Ну и всем остальным, чтоб никого не забыть

Виталий,спасибо тебе и всем остальным за Поздравления.

И Всем Вам того же - желаю.Отвёз Барбару на работу



а соседнюю деревню.На улице +8,идёт дождь. Это на

въезде в деревню,с севера. Пока не встретил ни одной

машины и ни одного человека...