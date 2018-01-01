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Куратор темы: drakon
§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 603
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.18 - 05:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ещё раз всех с Новым Годом! С Новым Счастьем!
Только теперь с 19-го этажа :lol: короткое видео, а вообще около 45 минут шоу длилось.

Салют
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* Ольга Колоколова
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2229
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 01.01.18 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Только теперь с 19-го этажа :lol: короткое видео
В тело информации добавлено почти полное видео костанайского салюта . Кто не видел - плиз познакомиться. Кто видел - освежить воспоминания).
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 603
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Кто не видел - плиз познакомиться

Про тело пожалуйста поподробнее, ну или просто ссылочку. Был бы признательно благодарен :lol:

С Новым Годом, с Новым Счастьем!
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 603
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас к сожалению нет такой заботы о горожанах. Весь Салют из собственного кармана. Тоже вышел было "пострелять" в 19.00. Начало было в18.00 положено. Ну по часовым поясам ;-) Но жиденько :-x А потом все вместе в 00.00 с боем других Курантов, уже без моего участия :-P Я только с балкона профитировал 8-)
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12996
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
У нас к сожалению нет такой заботы о горожанах. Весь Салют из собственного кармана. )

У нас то же самое. Даже мои соседи через дорогу - Банкиры,
в этом году вели себя Скромно. С пацанами,где то в 19 часов,
немного "постреляли" и всё. Доходит постепенно,зачем зря-
деньги "на ветер" - пускать... :-o :-o
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 603
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
деньги "на ветер

Ну раз в год то можно! :-P
Должно же быть чувство праздника :lol:
А то ведь так всё в повседневность превратится 8-)
И будут деньги не на праздники, а на психологов тратится ;-)
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 603
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.18 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати всё обобщённо до этого. Поздравляю лично тебя с Барбарой, деревушку твою с Новым Годом! Желаю Счастья, Удачи, Здоровья и долгих и счастливых лет жизни! Вам и родным и близким! Ну и всем остальным, чтоб никого не забыть ;-)
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12996
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.18 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Поздравляю лично тебя с Барбарой, деревушку твою с Новым Годом! Желаю Счастья, Удачи, Здоровья и долгих и счастливых лет жизни! Вам и родным и близким! Ну и всем остальным, чтоб никого не забыть ;-)

Виталий,спасибо тебе и всем остальным за Поздравления.
И Всем Вам того же - желаю.Отвёз Барбару на работу

а соседнюю деревню.На улице +8,идёт дождь. Это на
въезде в деревню,с севера. Пока не встретил ни одной
машины и ни одного человека... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12996
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.18 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот она,Ёлка,с предыдущей фотографии

Завтра - послезавтра, её - демонтируют... :lol: :-o
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4247
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.01.18 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Завтра - послезавтра, её - демонтируют

Прагматичные гансы и вправду, чего на туже электроэнергию тратится.
ну шо, с 20!8 деревню.
И это... вставай, страна огромная, салаты доедай.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12996
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.18 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
И это... вставай, страна огромная, салаты доедай.

ОМ, если посмотреть на посещаемость-
Сайта НГ,точно,салаты - доедают. Всего - 89 человек...
:lol: :oops: :-o
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 603
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.18 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот и 1-ое Января 2018 года!
Травка зеленеет, солнышко блестит....

И даже удивительно чисто, после таких салютов ;-)
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12996
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да,первый раз в этом году,солнышко -

взошло. Думаю,много Солнца - будет
а этом году... :lol: :lol: :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12996
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.01.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никогда - не думал,что эти цветы-зацветут,

когда нибудь. Но не смотря на холод,дожди и
морозы,целый месяц - боролись за-своё

существование и - выжиди... :lol: :lol: :oops: :oops:
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 03.01.18 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
существование и - выжиди.



думал тебя сегодня не услышу.
у меня тоже цветок зацвел.
на подоконикке.
сразу два.
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