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≡ Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30994
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В период новогодних праздников казахстанцы более подвержены травмам и отравлениям, чем в течение всего года. Доля страховых случаев, приходящихся на эти риски, возрастает более, чем в 1,5 раза.
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Народный контроль
Re: Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в...




Отправлено: 03.01.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо Петру первому, с его ёлками - символом потустороннего мира у язычников!

§ Victor Yang
Re: Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10084
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.01.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Спасибо Петру первому, с его ёлками - символом потустороннего мира у язычников!

И совсем ничего страшного, что он их из "свободной Европы " привёз?
Профайл

коматозник
Re: Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в...




Отправлено: 03.01.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Спасибо Петру первому, с его ёлками - символом потустороннего мира у язычников!

Что дергаешся ,то? Или номадов сильнее плющит, а ?

Народный контроль
Re: Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в...




Отправлено: 03.01.18 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И совсем ничего страшного, что он их из "свободной Европы " привёз?

Очень забавно! Моё сообщение не было ещё опубликовано, но твой ответ на коммент появился до публикации! Меня опять терзают смутные сомнения…

тянитолкай
Re: Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в...




Отправлено: 03.01.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вызвать аллергию в новогодние праздники может даже ёлка

а может и не может :lol: , но зато заголовок какой!
Мне помнится, вороне, а может, не вороне, а может быть, корове ужасно повезло...
Цитата:
К концу праздничных дней чаще ставится ещё один диагноз – пищевое отравление, спровоцированное привычкой доедать то, что было приготовлено к новогоднему столу.

а может просто меньше жрать надо, а может и не может :lol:

§ 112
Re: Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8478
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.01.18 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы вчера доосилили салаты, под шубой я доел, еще и не хватило, пивка то взял, зато селедку доел и наконец то до гуся добрался..
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§ 112
Re: Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8478
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.01.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О нет..
Что то осталось..
Похожее на оливие..



Придется доесть..
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ваще
Re: Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в...




Отправлено: 03.01.18 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Придется доесть..


солирует. как обычно.
как в тебя столько еды влазит?
нориальные люди только просыпаются.

§ Lamka
Re: Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в...
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 287
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 03.01.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль
Очень забавно! Моё сообщение не было ещё опубликовано, но твой ответ на коммент появился до публикации! Меня опять терзают смутные сомнения…

Ну вы конечно же сразу наверно догадались, что зарегистрированные пользователи видят сообщения раньше "анонимов"... вернее бы поняли, если б были зарегистрированы...
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ваще
Re: Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в...




Отправлено: 03.01.18 - 14:00
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8478
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.01.18 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
как в тебя столько еды влазит?
нориальные люди только просыпаются.

Нормальные люди уже вовсю работают..
А доедать нужно, не выкидывать же..
Столько труда и денег вложено..
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ваще
Re: Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в...




Отправлено: 03.01.18 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что, бо-бо?
даже я успел прочитать.

ваще
Re: Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в...




Отправлено: 03.01.18 - 14:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Нормальные люди уже вовсю работают..


нормальные.
Которые спиртным торгуют.
Д и компания ну и ты.
нормальные 8 начинают работать.

§ Victor Yang
Re: Аллергия на ёлку попала в топ новогодних болезней в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10084
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.01.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
нормальные 8 начинают работать.

То есть, весь РК для тебя - ненормальные?
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