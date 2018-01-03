Цитата: Вызвать аллергию в новогодние праздники может даже ёлка

а может и не может , но зато заголовок какой!

Мне помнится, вороне, а может, не вороне, а может быть, корове ужасно повезло...

Цитата: К концу праздничных дней чаще ставится ещё один диагноз – пищевое отравление, спровоцированное привычкой доедать то, что было приготовлено к новогоднему столу.

а может просто меньше жрать надо, а может и не может