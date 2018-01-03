/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Топ 8 самых популярных казахстанцев в 2017 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Топ 8 самых популярных казахстанцев в 2017 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30994
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.01.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рейтинг самых популярных личностей Казахстана в 2017 году собрал корреспондент МИА «Казинформ». В список вошли певцы, инста-звезды и политики. Одни прославились благодаря своим талантам, другие - неожиданными высказываниями и скандальными видео. Феномен Димаша В 2017 году один из самых ярких звезд Казахстана - Димаш Кудайберген.
Читать новость

§ 3DO
Re: Топ 8 самых популярных казахстанцев в 2017 году
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1888
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 03.01.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчкашки и 112 нет. Как так-то? Топ проплачен.
Профайл

тырц-пырц
Re: Топ 8 самых популярных казахстанцев в 2017 году




Отправлено: 03.01.18 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо бы и между акимами городов такой "конкурс" провести. Кто из них больший патриот :lol: и оценивать по результатам работы 8-)

§ Victor Yang
Re: Топ 8 самых популярных казахстанцев в 2017 году
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10084
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.01.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
Вчкашки

Она же новость эту опубликовала.
Профайл

§ 3DO
Re: Топ 8 самых популярных казахстанцев в 2017 году
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1888
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 03.01.18 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и для полноты, коль уж речь зашла о репосте, по сути, где упоминания об "антигероях": Айжан Байзаковой, Торегали Тореали и иже с ними? Впрочем, что дополнять, кому интересно сам уже загуглит статью-первоисточник
Профайл

§ 3DO
Re: Топ 8 самых популярных казахстанцев в 2017 году
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1888
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 03.01.18 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Она же новость эту опубликовала."
Ну я в курсе. Вот и интересуюсь, как она себя любимую не упомянула. С напарником.
Профайл

* yudjin
Re: Топ 8 самых популярных казахстанцев в 2017 году
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5001
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.01.18 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3DO:
где упоминания об "антигероях": Айжан Байзаковой, Торегали Тореали и иже с ними?

та ты шо... вчкбаева в своём глазу бревна не видит.


Цитата:
3DO:
как она себя любимую не упомянула. С напарником.

я даже уже начинаю переживать за психическое здоровье этого одного многоликого пэрсонажа ;-)
Профайл

Директор Пляжа
Re: Топ 8 самых популярных казахстанцев в 2017 году




Отправлено: 03.01.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В список вошли певцы, инста-звезды и политики.

Список говорит сам за себя, печально.
А где спортсмены, настоящие герои и т.д ?
Абзалом Мырзаш,Давидом Балтабаевым и Данэлей Тулешовой, этими можно гордится.
Все остальное, извините мимо.

§ 112
Re: Топ 8 самых популярных казахстанцев в 2017 году
112


(Пользователи)
Сообщений: 8478
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.01.18 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять без наших профессионалов Ютьюба, коих на сайте у нас тут полно?
Как, опять наши не профессионалы выходит?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Валентин

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 180
Пользователей: 2
Всего: 182

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх