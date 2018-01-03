Цитата: 3DO:

где упоминания об "антигероях": Айжан Байзаковой, Торегали Тореали и иже с ними?

та ты шо... вчкбаева в своём глазу бревна не видит.





Цитата: 3DO:

как она себя любимую не упомянула. С напарником.

я даже уже начинаю переживать за психическое здоровье этого одного многоликого пэрсонажа