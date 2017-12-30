Цитата: Оксана:

Добавлю, что обновленное содержание образования, на которое уже перешли 1,2 и 5,7 классы школ РК, а в ближайшем будущем и все остальные классы " списано" как раз с Финляндии.



Если действительно так, тогда не списали а переняли их опыт, с целью адаптирования и внедрения у нас, время покажет, какие результаты будут. При этом, Финны заслуживают уважения, молодцы! Всего 100 лет тому назад, после развала Российской Империи и отречения от престола Николая II, они самоопределились. Так 18 декабря 2017 года, один из картавящих вождей мирового пролетариата товарищ Ленин подписал Декрет о их Независимости. О войне между СССР с Финляндией 1939-1940 г. тоже известно, после подписанием Московского мирного договора, в составе СССР оказалось 11 % территории Финляндии, при этом 430 тысяч финских жителей были принудительно переселены Финляндией из прифронтовых районов вглубь страны и лишились своего имущества. В настоящее время в Финляндии уровень жизни, образование и медицина одна из достойнейших в мире, средняя продолжительность жизни 83 года.