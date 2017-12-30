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§ NG.kz
Про уровень IQ в скандинавских странах
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30988
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.17 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ученые зафиксировали снижение среднего коэффициента интеллекта жителей скандинавских стран
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§ Vital
Re: Про уровень IQ в скандинавских странах
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5278
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.12.17 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно . Почему Оксана перед новогодними праздниками интересуется iQ. Другие Оксаны оливье мутят . под шубой салат .
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Оксана
Re: Про уровень IQ в скандинавских странах




Отправлено: 30.12.17 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добавлю, что обновленное содержание образования, на которое уже перешли 1,2 и 5,7 классы школ РК, а в ближайшем будущем и все остальные классы " списано" как раз с Финляндии.

§ 112
Re: Про уровень IQ в скандинавских странах
112


(Пользователи)
Сообщений: 8469
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 30.12.17 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
А я ведь знал - мы умнее их!
Это не они, это мы занимаемся зелеными технологиями и не выкапываем недра своей земли на продажу, на продукты..
Это не они, а мы живем богато и зажиточно, потому что мы умные..
И айкью у нас у каждого выше айкью какого то Тарантило..
Особенно когда наши сограждане в великом множестве этот айкью применяют на свалках и помойках..
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Kairat stayer
Re: Про уровень IQ в скандинавских странах




Отправлено: 02.01.18 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Оксана:
Добавлю, что обновленное содержание образования, на которое уже перешли 1,2 и 5,7 классы школ РК, а в ближайшем будущем и все остальные классы " списано" как раз с Финляндии.


Если действительно так, тогда не списали а переняли их опыт, с целью адаптирования и внедрения у нас, время покажет, какие результаты будут. При этом, Финны заслуживают уважения, молодцы! Всего 100 лет тому назад, после развала Российской Империи и отречения от престола Николая II, они самоопределились. Так 18 декабря 2017 года, один из картавящих вождей мирового пролетариата товарищ Ленин подписал Декрет о их Независимости. О войне между СССР с Финляндией 1939-1940 г. тоже известно, после подписанием Московского мирного договора, в составе СССР оказалось 11 % территории Финляндии, при этом 430 тысяч финских жителей были принудительно переселены Финляндией из прифронтовых районов вглубь страны и лишились своего имущества. В настоящее время в Финляндии уровень жизни, образование и медицина одна из достойнейших в мире, средняя продолжительность жизни 83 года.

§ Медный
Re: Про уровень IQ в скандинавских странах
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1574
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.01.18 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

некоторые уроки истории не усваивают... мы не Финляндия, и не США... у нас исторически другой путь ;-) самоопределение в себе не несёт положительных тенденций - можно самоопределиться от второй экономики в мире к развивающимся странам... со стагнацией экономики по многим направлениям :lol:
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§ elektron
Re: Про уровень IQ в скандинавских странах
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 603
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.01.18 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Так 18 декабря 2017 года, один из

Я таки имею право предположить 1917 ;-)
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