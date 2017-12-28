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112:
И не нужно мне втирать, что дорожники жЫвут благодаря моим налогам..А электрики, сдирающие бабло?
Я всё же надеялся ты не так глуп, ан нет показалось!
За машину налоги платишь? А другие вещи с зарплаты, или ты всё себе в карман? Да и где они дороги то?
Ты с пассажиров бабло снимаешь? Да конечно нет денег на такси, езжай на автобусе, так и с эл. энергией, нет денег не пользуйся, покупай солнечные батареи или ветряки. Хотя причём тут это? Тебе не понять. Ты на человека накинулся, который тебе просто сказал, что он электрик. А ты на него всех собак спустил и все грехи повесил. Глупо как-то. Он тоже просто свою работу делает. Но тебе ведь и этого не понять. Главное погавкать пово**ть!
Так что умойся и отдыхай!
Поп корн в запасе!