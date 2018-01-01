112 Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями... #31





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 21:58 Впервые я там побывал, когда меня пригласила Наша Газета..

Приехал с Рудного..

Мест конечно мало было..

"Балконщики" в теме..

Но мне ничто не помешает наоборот, приехать по объездной с Рудного и так же посетить филармонию.

Наоборот на много удобней..

Ваш не анонимный пользователь Мереке Заканович..