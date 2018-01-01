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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30988
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.01.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщение о грядущем переезде областной филармонии, по сути, за город многих вогнало в ступор. Глава региона пояснил – будет построено новое здание в районе ТЦ «Костанай плаза» с залом на 1 000 мест и оркестровой ямой. Вроде бы сплошные плюсы, но давайте углубимся в детали.
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zas
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...




Отправлено: 02.01.18 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pandit:

Неужто в филармонии едальня будет?

твоими стараниями видимо :-P

§ 112
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8469
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.01.18 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Впервые я там побывал, когда меня пригласила Наша Газета..
Приехал с Рудного..
Мест конечно мало было..
"Балконщики" в теме..
Но мне ничто не помешает наоборот, приехать по объездной с Рудного и так же посетить филармонию.
Наоборот на много удобней..
Ваш не анонимный пользователь Мереке Заканович..
Профайл

андрей
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...




Отправлено: 02.01.18 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ларчик просто открывается , там школа да не простая, теперь из того района надо" центр мировой " сделать , а каким "макаром" не важно .Мало кто в ту школу заглянет ...И что ему пустыри да коттеджи 90х смотреть в округе

бывалый
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...




Отправлено: 02.01.18 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
там школа да не простая, теперь из того района надо" центр мировой " сделать

это нормальное развитие - урбанизация зовецця чытай!
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