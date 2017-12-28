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§ NG.kz
Имена, дороги и понты - наше все
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30988
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.17 - 07:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Направлений главных мы выбрали три: волна переименований, которая докатилась до севера страны с некоторым опозданием; дороги, которые, по мнению многих, начали понемногу заменять привычные нам направления.
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§ 112
Re: Имена, дороги и понты - наше все
112


(Пользователи)
Сообщений: 8469
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.01.18 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Видимо только ты профессионал

Хм..
Где я говорил что я вообще таксист?
Говорил что иногда да, подрабатываю, подвожу за деньги как бомбила, но не как таксист профессионал, с шашечками, со счетчиком, со страховкой на пассажиров..
И да, в Яндексе такси только бомбилы, не платящие никаких налогов и без соответствующей страховки на пассажиров, если что..
Так панимать?
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§ 112
Re: Имена, дороги и понты - наше все
112


(Пользователи)
Сообщений: 8469
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.01.18 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шутка юмора:
на деньги налогоплательщиков, те

Кстати..
Налоги..
Для особо упертых..
Ах да..
На следующий год заявил 2 лимона.
Заплатил 20 тысяч налогов.
Сколько из этих налогов идет на дороги?
И внимание!
За свет электрикам я в год плачу 70 тысяч тенге и это все идет к ним!
Разницу улавливаете?
И не нужно мне втирать, что дорожники жЫвут благодаря моим налогам..
А электрики, сдирающие бабло?
Сдирающие 70 тысяч в год и только себе лично в карман!
Почему везде старая проводка, все горит, и на улицах города, не говоря о селах и дорогах к ним, темнота как у одного известного образа где то?
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§ 112
Re: Имена, дороги и понты - наше все
112


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Сообщений: 8469
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.01.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Яндекс-такси

Еще раз..
Ты ехал на такси с профессионалом таксистом, со счетчиками, с соответствующей раскраской, с шашечками, со страховкой на вас пассажиров, с таксистом, который платит налоги в бюджет?
Или с деревенским бомбилы на Ладе, и то что дешево, на 50 тенге дешевле и тебя это прельстило?
Так чего же ты хочешь?
Ты ехал не с таксистом, еще раз.
К тебе подъехал тот, которого устроили твои несчастные копейки.
Встретились, два "профессионала"..
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шутка юмора
Re: Имена, дороги и понты - наше все




Отправлено: 02.01.18 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И не нужно мне втирать, что дорожники жЫвут благодаря моим налогам..А электрики, сдирающие бабло?

Я всё же надеялся ты не так глуп, ан нет показалось! :lol: :lol: :lol:
За машину налоги платишь? А другие вещи с зарплаты, или ты всё себе в карман? Да и где они дороги то?
Ты с пассажиров бабло снимаешь? Да конечно нет денег на такси, езжай на автобусе, так и с эл. энергией, нет денег не пользуйся, покупай солнечные батареи или ветряки. :-P Хотя причём тут это? Тебе не понять. Ты на человека накинулся, который тебе просто сказал, что он электрик. А ты на него всех собак спустил и все грехи повесил. Глупо как-то. Он тоже просто свою работу делает. Но тебе ведь и этого не понять. Главное погавкать пово**ть! :lol: :lol:
Так что умойся и отдыхай! ;-)
Поп корн в запасе! :-P

§ 112
Re: Имена, дороги и понты - наше все
112


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Сообщений: 8469
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.01.18 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шутка юмора:
Ага по клаве стучать

Хех..
Смотрю ты то одному, то второму, то третьему..
Ну очень профессионально..
Не имея по существу самому что либо сказать..
Только поддакивать или подначивать, таких же "профи", стуча по клаве..
У них что, своего "профессионального" мнения нет или без твоего поддакивания, год собаки жеж, они не справятся?
Да, мы профессионалы своего дела, профессионалы пера..
Господи..
Нет, мы профессионалы пальцетыкания и ничего общего не имеем с профессионалами пера..
Ты хоть когда нибудь его держал?
А я имел честь держать и даже писать с него..
Теперь вот пальцем тыкаем по клаве..
Да, мы профессионалы..
Я об этом..
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шутка юмора
Re: Имена, дороги и понты - наше все




Отправлено: 02.01.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Классно ты вперёд паровоза то бежишь! :lol: :lol:
Давай не расслабляйся, попкорна достаточно и вечер длинный!
Я твою слабость, последним свои 5-ть копеек вставить и кучу помоев на оппонента вылить знаю.
Не помню правда как в психиатрии называется, есть такое заболевание, правда у детей с переходным возрастом проходит. :-P
Так что ждёмс продолжения! 8-)

§ 112
Re: Имена, дороги и понты - наше все
112


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Сообщений: 8469
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.01.18 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шутка юмора:
За машину налоги платишь? А дру

Ну плюс 9500 по моему еще..
К 20ти тысячам..
Электрикам сколько?
А когда они АЭС или ГРЭС в скором времени начнут строить, кто платить будет, опять я?
И из 20ти тысяч на дороги и на них сколько уходит?
Ты опять чего то съел и не соображаешь?
Они помимо тогь что берут с налогов, еще и берут с каждого из нас, с каждого..
И что мы видим?
Потемки в Костанае , потемки на дорогах, потемки на трассах и тем более когда едешь в деревню?
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§ 112
Re: Имена, дороги и понты - наше все
112


(Пользователи)
Сообщений: 8469
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.01.18 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шутка юмора:
Ты на человека накинулся, к

Хм..
Ты настоящий профессионал провокаций..
Не смог прочитать, что я перед эти предупредил что ничего личного и я скажу это на примере?
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§ 112
Re: Имена, дороги и понты - наше все
112


(Пользователи)
Сообщений: 8469
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.01.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шутка юмора:
есть такое заболевание, правда у детей

Хм..
То есть по теме нечего больше сказать и мы переходим черту, смеясь над заболеваниями детей?
Ну ладно, разговор считаю оконченным..
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шутка юмора
Re: Имена, дороги и понты - наше все




Отправлено: 02.01.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А когда они АЭС или ГРЭС в скором времени начнут строить, кто платить будет, опять я?

А ты? Я во всяком случае было как то проектировал, с экономическим расчётом, где в цену всё заложено! :lol:
Хватит может чушь нести. Клиентов вози лучше и то больше пользы будет. :lol: :lol: :lol:
Хотя забавно, как таксист перевоплощается в экономиста :-P остальное читай выше 8-) Чао чао ;-)

§ 112
Re: Имена, дороги и понты - наше все
112


(Пользователи)
Сообщений: 8469
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.01.18 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шутка юмора:
Чао чао

Ну наконец то..
Профессионал Ютьюба сказал мне на иностранном, попрощаться с любимым на всегда..
С глубоким пониманием, желаю тебе того же..
Проектировал он что то, с каким то расчетом и?
Где то результат этого?
ПокажЫ хоть один дом, хоть одну антенну, которую Чао спроектировал?
Нет же..
Не покажет..
Лучше осудит других таких же..
Ну что ж, отвечу тем же, прощай моя любимая..
Профайл

Доктор
Re: Имена, дороги и понты - наше все




Отправлено: 02.01.18 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Диагноз подтверждён! :lol:
Доктора срочно, пока не понесло про суп для беременных, ютуб и фейсбук ;-)

;-)
Re: Имена, дороги и понты - наше все




Отправлено: 02.01.18 - 23:46
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