шутка юмора Re: Имена, дороги и понты - наше все #48







Отправлено: - 21:16 Цитата: 112:

И не нужно мне втирать, что дорожники жЫвут благодаря моим налогам..А электрики, сдирающие бабло?

Я всё же надеялся ты не так глуп, ан нет показалось!

За машину налоги платишь? А другие вещи с зарплаты, или ты всё себе в карман? Да и где они дороги то?

Ты с пассажиров бабло снимаешь? Да конечно нет денег на такси, езжай на автобусе, так и с эл. энергией, нет денег не пользуйся, покупай солнечные батареи или ветряки. Хотя причём тут это? Тебе не понять. Ты на человека накинулся, который тебе просто сказал, что он электрик. А ты на него всех собак спустил и все грехи повесил. Глупо как-то. Он тоже просто свою работу делает. Но тебе ведь и этого не понять. Главное погавкать пово**ть!

Так что умойся и отдыхай!

Поп корн в запасе!