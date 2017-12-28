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§ NG.kz
Имена, дороги и понты - наше все
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30988
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.12.17 - 07:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Направлений главных мы выбрали три: волна переименований, которая докатилась до севера страны с некоторым опозданием; дороги, которые, по мнению многих, начали понемногу заменять привычные нам направления.
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§ 112
Re: Имена, дороги и понты - наше все
112


(Пользователи)
Сообщений: 8450
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.12.17 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы, профессиональные комментаторы привыкли всегда указывать что и как делать кому либо другому..
Ютьюб рулит конечно же..
А теперь представьте что вы работаете, вашу бракованную работу вынесли на обозрение и каждый, каждый старается плюнуть в вас, комментируя некачественную вашу работу..
Кстати, назовите хоть одну качественную профессию свою и я найду миллионы зацепок сказать что ваша профессия не идеальна..
И дда, прежде чем это скахать, посоветуюсь с Ютьюбом и Фейсбуком, и потом тут то я на коняке..
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))
Re: Имена, дороги и понты - наше все




Отправлено: 29.12.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главные тролли предлагают всё хвалить и воспевать даже если совсем швах. Не надо затыкать другие мнения. Вы свой бред пишете и ничего, а если что то новенькое, так это ужас и провокация. Тоталитарные замашки всем указывать как и что надо держать при себе.

§ anatoliy-61
Re: Имена, дороги и понты - наше все
anatoliy-61


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 27.11.12
Отправлено: 01.01.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Сарыколе переулок Куйбышева переименовали в Астана .Видимо решили увековечить .Странное переименование для переулка .Столица должна быть одна .
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* Мишаня
Re: Имена, дороги и понты - наше все
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 389
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 02.01.18 - 13:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
е делают, плохо, делают, тоже..
Возьмите и докажите хоть кто то сам, что можно сделать лучше..
Тем более я предлагал сделать хотя бы один кв. метр дороги и показать это своим примером и?
Понимаю

Ничо не понимаешь. Если таксист станет лечить людей, хотя бы 1 грыжу, механик строить дороги, хотя бы 1 кв.м, а электрик разведывать месторождение, хотя бы одно, то далеко твоими мыслями зайдет страна, прямо в .... будущее
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* Мишаня
Re: Имена, дороги и понты - наше все
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 389
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 02.01.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
сё нормально! Раз скрипят зубами тролли,значить мы на правильном пути! Алга Казахстан

Планомерно, планомерно идет выкорчевывание всего старого, изжившего себя и ненавистного советского прошлого. Оккупанты оставили после себя не только названия, но и промышленность, больницы и школы. Это надо исправлять. Все верно, НК! Алга, Казахстан!
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глас народа
Re: Имена, дороги и понты - наше все




Отправлено: 02.01.18 - 13:28
Комментарий удален модератором.

§ Валентин
Re: Имена, дороги и понты - наше все
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7230
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 02.01.18 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
лишь бы не москальские заменили на пять - шесть повторяющихся во многих населенных пунктах: тауелсиздик, достык, бейбитшилик...
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369
Re: Имена, дороги и понты - наше все




Отправлено: 02.01.18 - 13:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Народный контроль:
сё нормально! Раз скрипят зубами тролли,значить мы на правильном пути! Алга Казахстан

Планомерно, планомерно идет выкорчевывание всего старого, изжившего себя и ненавистного советского прошлого. Оккупанты оставили после себя не только названия, но и промышленность, больницы и школы. Это надо исправлять. Все верно, НК! Алга, Казахстан!

Мишаня братуха! что ты так переживаешь, это их страна как хотят и как им удобно так и называют, почему ты наших граждан называешь оккупантами, это просто подневольные рабы, которых завезли строить в степи заводы и фабрики, а потом забыли о них и оставили здесь, они здесь не виноваты, наша страна дала им кров дала гражданство они полноценные граждане нашей страны, не надо их обзывать так.

§ 112
Re: Имена, дороги и понты - наше все
112


(Пользователи)
Сообщений: 8450
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.01.18 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Ничо не понимаешь. Если таксист станет лечить людей, хотя бы 1 грыжу, механик строить дороги, хотя бы 1 кв.м, а электрик развед

Хм..
С этого момента поподробнее..
Какая у тебя профессия?
Ну ну, не стесняйся..
И результаты твоей работы какие?
То же самое и дорожник..
Чем ты от него отличаешься, делая в своей профессии брак?
Я именно об этом..
Разумеется с вами такими никто в будущее никакое не пойдет..
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§ 112
Re: Имена, дороги и понты - наше все
112


(Пользователи)
Сообщений: 8450
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 02.01.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наша работа комментировать..
Так ли хорошо мы комментируем, как доложники Германии строят дороги?
Нет, комментируем мы ровно так же как и наши дорожники.
Но мы замечаем почему то чужую работу, а вот о своей молчим..
Еще раз, мы хорошие профессионалы интернета и если да, так почему наша работа на много лучше тех, кто занимается дорогой?
Нука товарищи профессионалы Ютьюба, ваши мнения?
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* Мишаня
Re: Имена, дороги и понты - наше все
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 389
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 02.01.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
369:
наша страна дала им кров дала гражданство они полноценные граждане нашей страны, не надо их обзывать так

Я про советы. Наделали делов, а суверенные страны теперь расхлебывают. Никоим образом граждан (любой страны и нации) не хотел зацепить
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* Мишаня
Re: Имена, дороги и понты - наше все
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 389
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 02.01.18 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

як вірно підмічено
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