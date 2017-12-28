Цитата: Мишаня:

Народный контроль:

сё нормально! Раз скрипят зубами тролли,значить мы на правильном пути! Алга Казахстан



Планомерно, планомерно идет выкорчевывание всего старого, изжившего себя и ненавистного советского прошлого. Оккупанты оставили после себя не только названия, но и промышленность, больницы и школы. Это надо исправлять. Все верно, НК! Алга, Казахстан!

Мишаня братуха! что ты так переживаешь, это их страна как хотят и как им удобно так и называют, почему ты наших граждан называешь оккупантами, это просто подневольные рабы, которых завезли строить в степи заводы и фабрики, а потом забыли о них и оставили здесь, они здесь не виноваты, наша страна дала им кров дала гражданство они полноценные граждане нашей страны, не надо их обзывать так.