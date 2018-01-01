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≡ На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в Костанае в 2018 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в Костанае в 2018 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30988
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.01.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ сообщил главе Костанайской области Архимеду МУХАМБЕТОВУ, когда они осматривали надземный пешеходный переход по ул. Гашека.
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Дмитрий
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...




Отправлено: 01.01.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Освоение бюджета видать главная преригатива, думать не надо )) а там бы куда следовало бы установить подобное сия «бесполезное» творение, умом не дошли!

Дмитрий
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...




Отправлено: 01.01.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:Вот это маразм. Там же пробки тогда будут постоянные. Сейчас на кольце все ведь отлично разъезжаются.
[/guote] есть город в Эмиратах не помню какой, там нет перекрёстков, а есть только кольцевые развязки, и вы знаете: - это очень удобно!

§ Рудничанин
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 558
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 01.01.18 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там кольцо реально надо заменить, но не на светофоры, а на развязку с мостом, как вместо "федоровского кольца" сделали. Ну или светофоры, но с правыми поворотами (по типу как недавно в районе наримановки сделали).
А надземные переходы лучше бы на перексрестке где драмтеатр поставили и где пешеходная часть Аль-Фараби пересекается с Алтынсарина, также на всех перекрестках по Тарана, в центре по Баймагамбетова и Алтынсарина - по-моему ничего не забыл.
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Казах
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...




Отправлено: 01.01.18 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По Кирова все будут летом ездить. Пробки будут в час пик

100
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...




Отправлено: 01.01.18 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юджин, готовьтесь - этот сезон обещает быть просто необъятным для вашего творчества... ;-)

watasi
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...




Отправлено: 02.01.18 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лифт в переходе на Гашека уже не работает. Да и вряд ли когда-то будет - уж очень хлипкий. К тому же это не полноценный лифт - а просто платформа, двери никак не фиксируются и можно запросто чем-нибудь зацепиться.

§ dandiv
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 515
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 02.01.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первое фото мелкое - не разобрать какие улицы будут ремонтироваться, особенно помеченные зеленым. И надеюсь Алтынсарина от Гагарина до Лермонтова и Абая в этих же пределах не одновременно расковыряют :-( Автобусы с КСК как ходить потом будут в сторону центра? По Баймагамбетова, но там Гагарина подвернется ремонту или по Каирбекова?
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34340
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...




Отправлено: 02.01.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А-а-ааааааааааааааааааааа!!!! Защем там надземъный переход????Етожемаразмъ!!!!!!!!! :-o :-o :-o :-o :-o :-o

365
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...




Отправлено: 02.01.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дмитрий:
Одно не понятно, зачем там этот переход нужен? Каждый день там езжу, рядом пешеходный переход знак установлен рядом с мостиком, пропускал пешеходов раза 2 за год, те которые там оказались в нужное время и в нужном месте )))

Слушай Дима, хочу тебе сказать, знаешь почему ты не стал и не станешь акимом или губернатором, просто эти люди думают, немного дальше чем мы с тобой, со временем там будут различные спортивные сооружения, а в них обычно проводят различные состязание, помнишь наверное когда проводили летом сабантуй пришлось перекрывать улицу, ты хочешь что бы там каждую. неделю перекрывали улицу?

Народный контроль
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...




Отправлено: 02.01.18 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну когда же на моей родине Златоусте сделают хоть метр асфальта или тротуара,заменят в целях профилактики замену труб отопления. А то как наступает зима так объявляется военное положение. Смотрю на Костанай с белой завистью как руководство города и области делает для народа.

§ Добринцофф
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5679
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.01.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не пойму как будет функционировать лифт для инвалидов?Та лифтёр будет сидеть по удостоверениям пропускать,или лифт будет доступен для всех,то какой смысл тогда подниматься по лестнице?
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