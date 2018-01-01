Цитата: Дмитрий:

Одно не понятно, зачем там этот переход нужен? Каждый день там езжу, рядом пешеходный переход знак установлен рядом с мостиком, пропускал пешеходов раза 2 за год, те которые там оказались в нужное время и в нужном месте )))

Слушай Дима, хочу тебе сказать, знаешь почему ты не стал и не станешь акимом или губернатором, просто эти люди думают, немного дальше чем мы с тобой, со временем там будут различные спортивные сооружения, а в них обычно проводят различные состязание, помнишь наверное когда проводили летом сабантуй пришлось перекрывать улицу, ты хочешь что бы там каждую. неделю перекрывали улицу?