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§ NG.kz
Ввезти в Россию охотничье ружье без документов пытался водитель из Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30988
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.01.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из Казахстана в Челябинскую область пытались переправить оружие с боеприпасами. Злоумышленника задержали в многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Бугристое (РФ), сообщает российская пресса.
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Житель
Re: Ввезти в Россию охотничье ружье без документов пытался...




Отправлено: 02.01.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А нашу,Казахскую, прошёл без проблем,это говорит о многом.

zas
Re: Ввезти в Россию охотничье ружье без документов пытался...




Отправлено: 02.01.18 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Житель:

казахстанскую

zas
Re: Ввезти в Россию охотничье ружье без документов пытался...




Отправлено: 02.01.18 - 13:26
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Ввезти в Россию охотничье ружье без документов пытался...




Отправлено: 02.01.18 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Довольно честный гражданин попался. Хладнокровный человек целый арсенал перевезёт и глазом не моргнёт.

Народный контроль
Re: Ввезти в Россию охотничье ружье без документов пытался...




Отправлено: 02.01.18 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы то знаем сколько ввезли оружия и боеприпасов на территорию Костаная и в каких контейнерах и где хранится.

Директор Пляжа
Re: Ввезти в Россию охотничье ружье без документов пытался...




Отправлено: 02.01.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Народный контроль:
Мы то знаем сколько ввезли оружия и боеприпасов на территорию Костаная и в каких контейнерах и где хранится.

:lol: Время ох***ых историй? С похмела несешь?
Или с югов завезли, переселенцы?
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