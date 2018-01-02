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§ NG.kz
В Житикаре судят водителя, насмерть сбившего трех сотрудников скорой помощи
NG.kz

Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.01.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В суде Житикаринского района рассматривается уголовное дело по обвинению 23-летнего местного жителя в смертельном наезде на трех пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.
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Народный контроль
Re: В Житикаре судят водителя, насмерть сбившего трех...




Отправлено: 02.01.18 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пьяный за рулём потенциальный преступник! Уголовное наказания по действующему законодательству не соответствует содеянному.

123
Re: В Житикаре судят водителя, насмерть сбившего трех...




Отправлено: 02.01.18 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1. Если просто Пьяный за рулем. Автоматически три года колонии поселения. И пожизненное лишение прав. Сколько нужно еще жертв? 2. Алкоголь и сигареты должны стоить в 20-50 раз дороже.

Народный контроль
Re: В Житикаре судят водителя, насмерть сбившего трех...




Отправлено: 02.01.18 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На этикетках с алкоголем размещать такие же страшные картинки как на сигаретах.Не культивировать распитие спиртных напитков по ТВ.
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