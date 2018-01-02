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§ NG.kz
Когда "заработает" скидка в 50 процентов на штрафы с камер в Казахстане
NG.kz

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Сообщений: 30988
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.01.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанцы получили право на 50-процентную скидку при оплате штрафов с камер фото- и видеофиксации в течение семи суток после получения "письма счастья". Об этом говорится в поправках к Кодексу об административных правонарушениях.
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Читатель 1
Re: Когда "заработает" скидка в 50 процентов на штрафы...




Отправлено: 02.01.18 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"в течение семи суток с момента надлежащего доставления предписания о необходимости уплаты штрафа"
А что значит - надлежащего доставления? Под роспись о получении?
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