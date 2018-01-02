NG.kz Когда "заработает" скидка в 50 процентов на штрафы с камер в Казахстане



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:47 Казахстанцы получили право на 50-процентную скидку при оплате штрафов с камер фото- и видеофиксации в течение семи суток после получения "письма счастья". Об этом говорится в поправках к Кодексу об административных правонарушениях.

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