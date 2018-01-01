Серый волк Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями... #25





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9283

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:10 Как давно и хорошо известно Россия бессовестно всё копирует у Казахстана, и только иногда наоборот. Только что стало известно, что по появившемуся примеру в Москве переносят Большой театр за МКАД в деревню. Конечно по причине того, что чиновникам негде сидеть, а ещё в аркестровой яме не помещается Карабас-Барабас с трубой и невозможно поставить приключения новых Буратинов!









Самое главное, что теперь в филармании уж точно чиновники акимата наконец смогут рассесться в самой музыкально правильной позиции!

А то ведь что раньше было?

Из-за того, что они не могли пересесть закупали неправильные гранитные бордюры по неправильной цене, в неправильном месте и с неправильной целью, воровали, в том числе детские сады, скверы, кинотеатры, библиотеки и прочую городскую собственность.

А теперь то ОГОГО!

Несомненно будут покупать только правильные бордюры! И правильно пересев примут исключительно правильные решения!

Город будет наводнён инновационными предприятиями, рабочими местами, квалифицированными кадрами, детсадами, отлаженной системой торговли и транспорта.

Ну а сами чиновники из кОстанайского акимата это теперь не только два, а то и три ресторана, самая дорогая за гос счёт японская жоповозка, но и два, а то и три этажа праздника филармонии.

Новый образ:







https://www.youtube.com/watch?v=PKGfWtTryGs



[Исправлено: Серый волк, 02.01.2018 - 09:49]