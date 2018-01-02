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§ NG.kz
Опубликован топ вирусных видеороликов YouTube
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30988
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.01.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Топ самых популярных роликов YouTube составили российские СМИ. Видеоклипы Луиса Фонси и Daddy Yankee — Despacito, "Грибов" — "Тает лёд" и "Ленинграда" — "Кольщик" возглавили топ самых вирусных роликов уходящего 2017 года.
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антон
Re: Опубликован топ вирусных видеороликов YouTube




Отправлено: 02.01.18 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Украинцы молодцы - заняли второе место.

антонбек
Re: Опубликован топ вирусных видеороликов YouTube




Отправлено: 02.01.18 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
антон:
Украинцы молодцы - заняли второе место.

Вот кабы они на своем языке жару дали то да , а так каждый может.
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