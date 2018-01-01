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≡ На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в Костанае в 2018 году		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в Костанае в 2018 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30984
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.01.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ сообщил главе Костанайской области Архимеду МУХАМБЕТОВУ, когда они осматривали надземный пешеходный переход по ул. Гашека.
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Дмитрий
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...




Отправлено: 01.01.18 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Освоение бюджета видать главная преригатива, думать не надо )) а там бы куда следовало бы установить подобное сия «бесполезное» творение, умом не дошли!

Дмитрий
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...




Отправлено: 01.01.18 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
100:Вот это маразм. Там же пробки тогда будут постоянные. Сейчас на кольце все ведь отлично разъезжаются.
[/guote] есть город в Эмиратах не помню какой, там нет перекрёстков, а есть только кольцевые развязки, и вы знаете: - это очень удобно!

§ Рудничанин
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 558
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 01.01.18 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там кольцо реально надо заменить, но не на светофоры, а на развязку с мостом, как вместо "федоровского кольца" сделали. Ну или светофоры, но с правыми поворотами (по типу как недавно в районе наримановки сделали).
А надземные переходы лучше бы на перексрестке где драмтеатр поставили и где пешеходная часть Аль-Фараби пересекается с Алтынсарина, также на всех перекрестках по Тарана, в центре по Баймагамбетова и Алтынсарина - по-моему ничего не забыл.
Профайл

Казах
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...




Отправлено: 01.01.18 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По Кирова все будут летом ездить. Пробки будут в час пик

100
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...




Отправлено: 01.01.18 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юджин, готовьтесь - этот сезон обещает быть просто необъятным для вашего творчества... ;-)
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