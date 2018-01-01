Рудничанин Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в... #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 558

Регистрация: 03.05.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:09 Там кольцо реально надо заменить, но не на светофоры, а на развязку с мостом, как вместо "федоровского кольца" сделали. Ну или светофоры, но с правыми поворотами (по типу как недавно в районе наримановки сделали).

А надземные переходы лучше бы на перексрестке где драмтеатр поставили и где пешеходная часть Аль-Фараби пересекается с Алтынсарина, также на всех перекрестках по Тарана, в центре по Баймагамбетова и Алтынсарина - по-моему ничего не забыл.