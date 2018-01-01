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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30984
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.01.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщение о грядущем переезде областной филармонии, по сути, за город многих вогнало в ступор. Глава региона пояснил – будет построено новое здание в районе ТЦ «Костанай плаза» с залом на 1 000 мест и оркестровой ямой. Вроде бы сплошные плюсы, но давайте углубимся в детали.
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коматозник
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...




Отправлено: 01.01.18 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
zas:
hyudjin:
но цеж идея была прошлого акима,

жалко не твоя :-P :-P :-P :-P

ОО, как наших товставляет приступ бессильной злобы.
Игра слов и букв понимашь...
Так Das не zas, das ist ass.В какие степи то катимся, култур -мултур?

Местный
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...




Отправлено: 01.01.18 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё правильно я живу в Алтын Армане и филармония от нас очень далеко, надо строить!

Народный контроль
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...




Отправлено: 01.01.18 - 17:26
Комментарий удален модератором.

Народный контроль
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...




Отправлено: 01.01.18 - 17:28
Комментарий удален модератором.

§ Софья
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...
Софья


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 13.01.16
Отправлено: 01.01.18 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Замечятельная статья! Культурно_ просветительские здания должны желательно находиться в центральной части города,во - первых,а во-вторых настоящее здание филармонии вполне устраивает большинство населения города,
Профайл

§ saba
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 171
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 01.01.18 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не помню, чтобы, Советская власть, когда устроила новое здание обкома, куда входил Дом вероисповедания сталкивалась с народом , где и как его строить. Глупая мысль, по моему, всегда будут недовольные любым решением, строить нужно именно волевым решением. А то ничего не сделаем, или долго будем решать, что сделать
Профайл

Директор Пляжа
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...




Отправлено: 01.01.18 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:

чем вы тогда отличаетесь от Советской власти, именно в нелицеприятных ее проявлениях?

Fotya
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...




Отправлено: 01.01.18 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глупость несусветная - строить филармонию за городом.

Серж
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...




Отправлено: 01.01.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где то слышал об оффшорах,и что это,интересно...

Гаухартас
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...




Отправлено: 01.01.18 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто решили денег заработать
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