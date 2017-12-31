Цитата: Добринцофф:

,но и игрушки кажись ещё с тех времён.

конечно, нет ни одной китайщины. Экологически чистая патриотично-ностальгическая ретро-ёлка.

Звезду, гирлянду и несколько игрушек выменял на современные пластмассовые у коллег.

Есть тут и эпохальные космонавт и мишка олимпийский





и национальные мотивы дружбы народов:





и 3 набора шаров по 2рубля 80 коп.





и много еще чего







А у этой снегурочки даже металлический зажим:

