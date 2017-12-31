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§ NG.kz
В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов «Кировец»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30984
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.12.17 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30 декабря аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ побывал на возводимом в областном центре крупном зерноперерабатывающем предприятии ТОО «Бест – Костанай» и заводе по производству лифтового оборудования.
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Иолис
Re: В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов...




Отправлено: 31.12.17 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Знаем мы этого тракториста, можно завод закрывать, не открывая.

FOMA
Re: В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов...




Отправлено: 31.12.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов «Кировец»

... а линию SsangYong тоже когда то планировали. Что то пошло не так!?

кандидат
Re: В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов...




Отправлено: 31.12.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
FOMA:
В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов «Кировец»

... а линию SsangYong тоже когда то планировали. Что то пошло не так!?

все нормально, это бизнес, а на счет кировца это бизнес чиновников, сейчас наши и их воры совместно вытянут бюджетные деньги РФ растворят их и закроют эту затею, за то наши и их чиновники и их дети станут немного богаче, а производственные мощности купят китайцы по бросовой цене и что нибудь замутят, наши от этого какие убытки?

Татьяна
Re: В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов...




Отправлено: 31.12.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зерноперерабатывающий завод- что производить будут, кто знает? Глубокая переработка- крахмал, биоэтанол, клейковина?

Серик
Re: В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов...




Отправлено: 31.12.17 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно есть все у нас в костанае,завода тодько не хватает,Архимед зделай нармальное освищение над пешиходными переходами.чтоб светили ярко как на набережной.Или слабо???

Игнат
Re: В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов...




Отправлено: 31.12.17 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комментаторы,вы попробуйте мыслить оптимистичней,что не комментарий то желчный выброс) Есть определенные задумки,это бизнес идеи которые должны поспособствовать развитию нашего региона-налоги+ рабочие места.Или Вы так и хотите жить по схеме купи-продай-весь бизнес у нас на этом стоит... отсюда и живем не лучшим образом.

Кирилл
Re: В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов...




Отправлено: 31.12.17 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игнат:
Комментаторы,вы попробуйте мыслить оптимистичней,что не комментарий то желчный выброс) Есть определенные задумки,это бизнес идеи которые должны поспособствовать развитию нашего региона-налоги+ рабочие места.Или Вы так и хотите жить по схеме купи-продай-весь бизнес у нас на этом стоит... отсюда и живем не лучшим образом.

придут к нам настоящие инвестиции, просто Россия несерьезный инвестор, технологии устаревшие, деньги то же не понятные, то ли от санкции выводят, то ли ворованные из бюджета, китайцев, европу надо подтягивать.

коматозник
Re: В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов...




Отправлено: 31.12.17 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игнат:
Комментаторы,вы попробуйте мыслить оптимистичней,что не комментарий то желчный выброс)

Цитата:
Кирилл:
придут к нам настоящие инвестиции, просто Россия несерьезный инвестор,

О как кирилы и игнаты то раздухарились, и что за мода пошла на сайте ,чуть что так антоны с кирилами?

§ 112
Re: В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8448
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.12.17 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
коматозник:
что за мода пошла на сайте ,чуть что так антоны с кирилами?

Все же лучше, чем коматозники..
Профайл

коматозник
Re: В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов...




Отправлено: 31.12.17 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Все же лучше, чем коматозники..

Ну да ,ну да, своя рупашке ближе к телу.

Земля
Re: В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов...




Отправлено: 01.01.18 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кирилл:
придут к нам настоящие инвестиции, просто Россия несерьезный инвестор, технологии устаревшие, деньги то же не понятные, то ли от санкции выводят, то ли ворованные из бюджета, китайцев, европу надо подтягивать.

Так китайцы первое место по инвестициям у нас, а Россия вторая. Это я про настоящие инвестиции. Так что самый что ни есть серьёзный инвестор. Европа сюда не придёт... Мы для них папуасы.

Привет из Кустаная
Re: В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов...




Отправлено: 01.01.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один момент интересный есть. "Если будет спрос..." У кого-нибудь вопросы ещё есть?😉

Fotya
Re: В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов...




Отправлено: 01.01.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был уже на Агротехмаше цех ро сборке Кировцев,напрямую работали с заводом, трактора перестали пользоваться спросом, чтобы было прибыльно, нужно определенное количество производить в месяц, не получилось, свернули. Так что это идея фикс.
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