Цитата: FOMA:

В Костанае планируется построить завод по выпуску тракторов «Кировец»



... а линию SsangYong тоже когда то планировали. Что то пошло не так!?

все нормально, это бизнес, а на счет кировца это бизнес чиновников, сейчас наши и их воры совместно вытянут бюджетные деньги РФ растворят их и закроют эту затею, за то наши и их чиновники и их дети станут немного богаче, а производственные мощности купят китайцы по бросовой цене и что нибудь замутят, наши от этого какие убытки?