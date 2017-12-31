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≡ Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать о том, как они встречают Новый год		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать о том, как они встречают Новый год
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30984
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.12.17 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогие наши читатели, от всей души поздравляем вас с праздником! Благополучно вам проводить старый и весело встретить Новый год! А мы ждем ваших фотографий и роликов, о том, как происходит это событие. Размещать их можно в этой ветке.
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§ 3DO
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1885
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 01.01.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Новым годом! :)
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сергей
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...




Отправлено: 01.01.18 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на мониторе возле обл. акимата не было трансляции поздравления Президента.

Директор Пляжа
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...




Отправлено: 01.01.18 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сергей:

Я думаю нужно довести это, до соответствующих органов и служб в Столице.
Непорядок.

§ Добринцофф
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5678
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.01.18 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Всех с Наступившим 2018-м!
За НГ!

У Юджина не только звезда на ёлке советская,но и игрушки кажись ещё с тех времён.
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§ yudjin
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4997
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.01.18 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
,но и игрушки кажись ещё с тех времён.

конечно, нет ни одной китайщины. Экологически чистая патриотично-ностальгическая ретро-ёлка.
Звезду, гирлянду и несколько игрушек выменял на современные пластмассовые у коллег.
Есть тут и эпохальные космонавт и мишка олимпийский


и национальные мотивы дружбы народов:


и 3 набора шаров по 2рубля 80 коп.


и много еще чего



А у этой снегурочки даже металлический зажим:
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§ Добринцофф
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5678
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.01.18 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Экологически чистая патриотично-ностальгическая ретро-ёлка.

Супер,увидел и узнал много своих ёлочных игрушек из детства,но к сожалению ни одна не сохранилась.В этом году всё новое покупал,и даже елку поставил живую первый раз за 10 лет.
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