saba Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями... #20





(Полноправные пользователи) Сообщений: 171

Регистрация: 05.02.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:04 Я не помню, чтобы, Советская власть, когда устроила новое здание обкома, куда входил Дом вероисповедания сталкивалась с народом , где и как его строить. Глупая мысль, по моему, всегда будут недовольные любым решением, строить нужно именно волевым решением. А то ничего не сделаем, или долго будем решать, что сделать