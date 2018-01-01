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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 30984
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.01.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщение о грядущем переезде областной филармонии, по сути, за город многих вогнало в ступор. Глава региона пояснил – будет построено новое здание в районе ТЦ «Костанай плаза» с залом на 1 000 мест и оркестровой ямой. Вроде бы сплошные плюсы, но давайте углубимся в детали.
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123
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...




Отправлено: 01.01.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может во многом и согласен с автором, но по моему в некоторых вещах он излишне критичен, например тот же макдональдс в его возрасте конечно будет не интересен, и в март в кино и за покупками он не ходит. Но ведь есть помимо вас еще другие люди с другим мировозрением и интересами, которых ваша филормония обсалютно не волнует, и им куда важней Март. Я не говорю, хорошо это или плохо, вредно или не вредно фаст фуд, но если это кому то нравится, это их право.. и оно не менее важно чем любое другое, включая вашу филормонию.

коматозник
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...




Отправлено: 01.01.18 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:
еще другие люди с другим мировозрением и интересами, которых ваша филормония обсалютно не волнует, и им куда важней Март.

Так процесс этот давно запущен, и скоро филармонии с муражаями отомрут у нас за ненадобностью.Ибо жрачка и шопинг это новые культур -мультурные ориентиры нашего современного обчиства.

...
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...




Отправлено: 01.01.18 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По акиму уже понятно почему. Еди срубил, построил фастфуд. Кинотеатр предыдущий разобрал, построил торговый центр. Под филармонию понятно что то еще построят

ТАНОМИ
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...




Отправлено: 01.01.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
123:
Но ведь есть помимо вас еще другие люди с другим мировозрением и интересами, которых ваша филормония обсалютно не волнует, и им куда важней Март


Да-да, давайте отдадим приоритеты этим людям, с их "мировозрением и интересами, которых ваша филормония обсалютно не волнует," с их образованностью и потребностями. Будем их "интересы" окучивать и поставим крест на цивилизации

!
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...




Отправлено: 01.01.18 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отличная статья. филармония очень часто заполняется добровольно-принудительно. Совершенно нет смысла сейчас строить новое здание. Вместо него постройте детский сад, новую современную школу. Сначала идея с красной брусчаткой теперь идея с новым зданием филармонии. Откуда на всё это появляются деньги, ведь ещё вчера этих проектов и в планах не было.

§ yudjin
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4995
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.01.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
!:
ведь ещё вчера этих проектов и в планах не было.

В планах был давно концертный зал, ему даже место нашли на кск напротив загса и самое интересное за бюджетные деньги состряпали проект... но цеж идея была прошлого акима, которую нынешний не признает и всячески открещивается. А НГ может поинтересоваться куда делся тот проект, на чьи деньги его разрабатывали и почему не дали ход? На лицо не целевая трата... но спросить как водится не с кого: иных уж нет, а не которые в местах не столь далёких.
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Гость
Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...




Отправлено: 01.01.18 - 13:40
Комментарий проходит проверку.

* anatoliy-61
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...
anatoliy-61


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 114
Регистрация: 27.11.12
Отправлено: 01.01.18 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сильно и по моему справедливо написано .Какая то мания к постоянному переделыванию и переименовыванию .Не успеваешь физически улицы заучивать .
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* anatoliy-61
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями...
anatoliy-61


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 114
Регистрация: 27.11.12
Отправлено: 01.01.18 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вообще ,возле Акимата за высоким забором сколько лет земля пустует ? Вот и постройте административное здание если на то пошло .
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