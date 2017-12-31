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≡ Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать о том, как они встречают Новый год		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать о том, как они встречают Новый год
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30984
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.12.17 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогие наши читатели, от всей души поздравляем вас с праздником! Благополучно вам проводить старый и весело встретить Новый год! А мы ждем ваших фотографий и роликов, о том, как происходит это событие. Размещать их можно в этой ветке.
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§ 3DO
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...
3DO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1885
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 01.01.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Новым годом! :)
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