123 Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Благими намерениями... #1







Отправлено: - 10:50 Может во многом и согласен с автором, но по моему в некоторых вещах он излишне критичен, например тот же макдональдс в его возрасте конечно будет не интересен, и в март в кино и за покупками он не ходит. Но ведь есть помимо вас еще другие люди с другим мировозрением и интересами, которых ваша филормония обсалютно не волнует, и им куда важней Март. Я не говорю, хорошо это или плохо, вредно или не вредно фаст фуд, но если это кому то нравится, это их право.. и оно не менее важно чем любое другое, включая вашу филормонию.