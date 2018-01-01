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§ NG.kz
На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в Костанае в 2018 году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30984
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.01.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ сообщил главе Костанайской области Архимеду МУХАМБЕТОВУ, когда они осматривали надземный пешеходный переход по ул. Гашека.
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§ yudjin
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4995
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.01.18 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На улице Гашека такой переход будем считать пилотным. Пока здесь пешеходов мало, но после того, как заработает футбольная академия, когда начнут действовать другие объекты, построенные в парке, люди сюда пойдут. Тогда этот переход будет необходим.

блажен, кто верует как грится.
Это апофеоз никчёмной траты народных денег в 2017-м году.
Еще на стадии идеи, я писал, ЧТО ТАМ ОН НЕ НУЖЕН в принципе - нет там ни толпы пешеходов, ни потока машин ... но бабло жгло известное место, требуя освоения.
Как до этих пришлых временщиков не доходит, что делать надо там где люди ходят, где это необходимо. Никто не попрётся от домов по Гашека до этой раскривулины чтобы перейти неширокую улицу. А для мальчишек ради забавы пусть стоит... даже поработает пол года... потом и лифты на замок и снегом заметать будет.

Главное ведь порисоваться и открыть. Ну вот как с замахом на рубль, ударом на копейку с БЕСПЛАТНЫМИ акиМАТовскими ледовыми кортами.
Для чего с неделю назад прикормыши сми верещали, что их в городе по-моему аж 8 штук залили?
Ну попался мне один по пути в 8 микрорайоне:


А где лёд, а О.Нургалиев?
И про это можно НГ сделать первый репортаж с неудобным запросом.

[Исправлено: yudjin, 01.01.2018 - 13:08]
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Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...




Отправлено: 01.01.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Это апофеоз никчёмной траты народных денег в 2017-м году.
Еще на стадии идеи, я писал, ЧТО ТАМ ОН НЕ НУЖЕН в принципе - нет там ни толпы пешеходов, ни потока машин ... но бабло жгло известное место, требуя освоения.

это же надо было поставить переход там где машины почти не ездят. Кто будет именно там переходить, если можно в любом другом месте эту дорогу перейти. Вот снова одно и тоже. Разве нельзя было провести опрос населения? И таким простым способом выявит проблемные места для перехода. Например вместо любого пешеходного перехода на улице Абая или Каирбекова.

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Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...




Отправлено: 01.01.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возможно через несколько месяцев неиспользования его демонтировать и установить там где это необходимо.

Казах
Re: На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в...




Отправлено: 01.01.18 - 13:24
Комментарий удален модератором.

Гость
На 17 километров увеличится длина асфальтированных дорог в Костанае в 2018 году




Отправлено: 01.01.18 - 13:51
Комментарий проходит проверку.
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