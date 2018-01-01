Цитата: На улице Гашека такой переход будем считать пилотным. Пока здесь пешеходов мало, но после того, как заработает футбольная академия, когда начнут действовать другие объекты, построенные в парке, люди сюда пойдут. Тогда этот переход будет необходим.

блажен, кто верует как грится.

Это апофеоз никчёмной траты народных денег в 2017-м году.

Еще на стадии идеи, я писал, ЧТО ТАМ ОН НЕ НУЖЕН в принципе - нет там ни толпы пешеходов, ни потока машин ... но бабло жгло известное место, требуя освоения.

Как до этих пришлых временщиков не доходит, что делать надо там где люди ходят, где это необходимо. Никто не попрётся от домов по Гашека до этой раскривулины чтобы перейти неширокую улицу. А для мальчишек ради забавы пусть стоит... даже поработает пол года... потом и лифты на замок и снегом заметать будет.



Главное ведь порисоваться и открыть. Ну вот как с замахом на рубль, ударом на копейку с БЕСПЛАТНЫМИ акиМАТовскими ледовыми кортами.

Для чего с неделю назад прикормыши сми верещали, что их в городе по-моему аж 8 штук залили?

Ну попался мне один по пути в 8 микрорайоне:





А где лёд, а О.Нургалиев?

И про это можно НГ сделать первый репортаж с неудобным запросом.



[Исправлено: yudjin, 01.01.2018 - 13:08]