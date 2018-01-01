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Куратор темы: drakon
* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 600
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.18 - 05:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И ещё раз всех с Новым Годом! С Новым Счастьем!
Только теперь с 19-го этажа :lol: короткое видео, а вообще около 45 минут шоу длилось.

Салют
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* Ольга Колоколова
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2229
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 01.01.18 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Только теперь с 19-го этажа :lol: короткое видео
В тело информации добавлено почти полное видео костанайского салюта . Кто не видел - плиз познакомиться. Кто видел - освежить воспоминания).
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 600
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.18 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Кто не видел - плиз познакомиться

Про тело пожалуйста поподробнее, ну или просто ссылочку. Был бы признательно благодарен :lol:

С Новым Годом, с Новым Счастьем!
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 600
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас к сожалению нет такой заботы о горожанах. Весь Салют из собственного кармана. Тоже вышел было "пострелять" в 19.00. Начало было в18.00 положено. Ну по часовым поясам ;-) Но жиденько :-x А потом все вместе в 00.00 с боем других Курантов, уже без моего участия :-P Я только с балкона профитировал 8-)
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12990
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
У нас к сожалению нет такой заботы о горожанах. Весь Салют из собственного кармана. )

У нас то же самое. Даже мои соседи через дорогу - Банкиры,
в этом году вели себя Скромно. С пацанами,где то в 19 часов,
немного "постреляли" и всё. Доходит постепенно,зачем зря-
деньги "на ветер" - пускать... :-o :-o
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* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 600
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.01.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
деньги "на ветер

Ну раз в год то можно! :-P
Должно же быть чувство праздника :lol:
А то ведь так всё в повседневность превратится 8-)
И будут деньги не на праздники, а на психологов тратится ;-)
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