Цитата: elektron:

У нас к сожалению нет такой заботы о горожанах. Весь Салют из собственного кармана. )

У нас то же самое. Даже мои соседи через дорогу - Банкиры,

в этом году вели себя Скромно. С пацанами,где то в 19 часов,

немного "постреляли" и всё. Доходит постепенно,зачем зря-

деньги "на ветер" - пускать...