Мнение Re: Что будет с курсом тенге в 2018 году? Прогнозы экспертов #4







Отправлено: - 13:17 С такими экспертами и врагов не надо. Надо было идти в метеорологи или в финансовые эксперты За свою болтовню пустую не отвечаешь но деньги в виде зарплаты стабильно получаешь