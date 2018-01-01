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§ NG.kz
Что будет с курсом тенге в 2018 году? Прогнозы экспертов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30984
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.01.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эксперты дают весьма противоречивые прогнозы о будущем тенге в наступившем 2018 году. По мнению одних, нас ждёт очередной обвал национальной валюты, по мнению других - курс будет стабилен. Какие у них доводы?
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nik58
Re: Что будет с курсом тенге в 2018 году? Прогнозы экспертов




Отправлено: 01.01.18 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мы знаем лишь то, что ничего о нём не знаем-болтовня короче,про хранение в разной валюте я с начала 90-х слышу

искандер
Re: Что будет с курсом тенге в 2018 году? Прогнозы экспертов




Отправлено: 01.01.18 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да как наверху скажут так и будет с курсом что тут гадать)

123
Re: Что будет с курсом тенге в 2018 году? Прогнозы экспертов




Отправлено: 01.01.18 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас все решает один человек. Абсолютно всё.

Мнение
Re: Что будет с курсом тенге в 2018 году? Прогнозы экспертов




Отправлено: 01.01.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С такими экспертами и врагов не надо. Надо было идти в метеорологи или в финансовые эксперты За свою болтовню пустую не отвечаешь но деньги в виде зарплаты стабильно получаешь

Читатель 1
Re: Что будет с курсом тенге в 2018 году? Прогнозы экспертов




Отправлено: 01.01.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Толочь воду в ступе - это рассуждать о курсе. ("Всё зависит от воли Нацбанка, – прокомментировал Рахим Ошакбаев.") О какой рыночности вообще речь идёт??)))

Гость
Что будет с курсом тенге в 2018 году? Прогнозы экспертов




Отправлено: 01.01.18 - 13:55
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