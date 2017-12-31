Цитата: ваще:

ни о чем. кто там за пультом с большой резинкой.

САМА наверное похоже.

не-е-е... походу кофемол шнырит... не успел я сфоткой нарисоваца,он моментально из воздушного эфира материализовался... прям на ум пришол стишок в стиле персидских танка:"вдрук аткуда невозьмись,появился в рот пи-пи-пи-пи-сь..."

а САМА,онажеж жена чьята... САМА щас над оливьём колдует....