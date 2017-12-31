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Куратор темы: drakon
§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 8448
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.12.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
с большой резинкой.

Какие у тебя фантазии..
Напился уже?
Я так генералил..
И почему уборка называется генеральской, генералы ее что ли придумали..
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12989
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.12.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И почему уборка называется генеральской, генералы ее что ли придумали..

Нее, Марик, Генералы её - делают...
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ваще
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 31.12.17 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Нее, Марик, Генералы её - делают...


он сегоднязаступилн а смену. ну типа он сегодня кольлколь.
пузыри пыскает.

§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4245
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.12.17 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напоминаю, что истинно верующие православные, которые празднуют Рождество, должны соблюдать пост до сочельника.Так что хрена вам с редькой, а не оливье с холодцом и селедкой в шубе.
Поститесь, братья и сестры.С 13 на 14 января отметите новый год. ))
Остальные религиозные концессии не в теме, гуляйте чоуж ))
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5276
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.12.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Неее я 13-14 уже буду работать . не получится отмечать. Поэтому буду седня селедку под шубой кушать и арак пить.
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07
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 31.12.17 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
ни о чем. кто там за пультом с большой резинкой.
САМА наверное похоже.

не-е-е... походу кофемол шнырит... не успел я сфоткой нарисоваца,он моментально из воздушного эфира материализовался... прям на ум пришол стишок в стиле персидских танка:"вдрук аткуда невозьмись,появился в рот пи-пи-пи-пи-сь..."
а САМА,онажеж жена чьята... САМА щас над оливьём колдует.... :lol:

07
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 31.12.17 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хотя,кто их та знает... я,вот,недавно попросил Детмороза,если он не козёл,штоб подогнал детдомовским ребятишкам сертификаты на социальные однокомнатные квартирки... и чё ты думаеш? ДетМороз козлиной оказался... :-(

07
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 31.12.17 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а ведь не трудно было ему сделать "трах тебя дох",чтобы мысля у акима родилась... :lol:

§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4245
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.12.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Поэтому буду седня селедку под шубой кушать и арак пить.

Аминь ;-)
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§ elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 595
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.12.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех с наступающим!


[Исправлено: elektron, 31.12.2017 - 16:46]
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12989
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 31.12.17 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас сегодня на столе будет - Канапе c

Чёрной Икрой,искусственной.Барбара-
приготовила.Министр - сказал,много не
кушать.Начнё с края. Кто первым доберётся
до центра - тому достанется - Икра... :lol: :lol: :oops: :-o :-o :-o
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12989
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.01.18 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Форумчане,коллеги!

Всего Вам доброго,в Новом Году!...
:lol: :lol:
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§ 112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
112


(Пользователи)
Сообщений: 8448
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.01.18 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракоша с Новым годом вас с Барбарой, ну и всего всего и чтобы желания ваши сбывались, а счастье удваивалось..
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§ Алиса
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3928
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 01.01.18 - 01:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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