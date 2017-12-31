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§ NG.kz
Породистую собаку никто не терял?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30981
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.12.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня вот увидел собаку породы шарпей возле дома 369.Ни у кого не убегала.
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07
Re: Породистую собаку никто не терял?




Отправлено: 31.12.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
может зубы приходила ремонтировать... а может и вааще эт была душа приходящего года... чёрная душа... :-o

§ Shegendalf
Re: Породистую собаку никто не терял?
Shegendalf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 11.01.07
Отправлено: 31.12.17 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Она там уже год бегает. Я как-то пытался поймать, не подходит. Видимо хозяин в Корейском живёт, а этот "шарпей" со двора бегает.
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