NG.kz Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать о том, как они встречают Новый год



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 30981

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:37 Дорогие наши читатели, от всей души поздравляем вас с праздником! Благополучно вам проводить старый и весело встретить Новый год! А мы ждем ваших фотографий и роликов, о том, как происходит это событие. Размещать их можно в этой ветке.

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