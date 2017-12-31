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≡ Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать о том, как они встречают Новый год		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать о том, как они встречают Новый год
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30981
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.12.17 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогие наши читатели, от всей души поздравляем вас с праздником! Благополучно вам проводить старый и весело встретить Новый год! А мы ждем ваших фотографий и роликов, о том, как происходит это событие. Размещать их можно в этой ветке.
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§ kbkz1980
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3488
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 31.12.17 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех с наступающим Новым годом!
Здоровья,любви и будьте счастливы!
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§ elektron
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 595
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 31.12.17 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Салату маловато будет, в такой горстке не уснёшь :lol:

Всех с наступающим! Успехов, Здоровья и Счастья В Новом Году!
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§ vbn
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 936
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 31.12.17 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С наступающим всех новым годом счастья всем здоровья удачи во всем :lol:
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§ Victor Yang
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10076
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.12.17 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Новым Годом всех! Здоровья всем в новом году, успехов и простого человеческого счастья!
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ТАНОМИ
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...




Отправлено: 31.12.17 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо вам Уважаемые пользователи и просто Пользователи, и просто форумчане за поздравления. И вас всех с Новым годом, новым счастьем!!!
Годом правит желтый пес,
Лижет верный друг нам нос,
Лапу резво подает,
Косточку в углу грызет.
Не обижайте вы дворняг,
Кормите вы всегда собак.
Удача вас не обойдет,
Такой уж, люди, нынче год!

§ 112
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8448
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.12.17 - 23:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и наконец моя подготовка..
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§ 112
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8448
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.12.17 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и, не с интернета..
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§ 112
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8448
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.12.17 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Смотрю на этот дивный инструмент за 2 тысячи тенге и все думаю, его держать надо и пальчики на руках не оторвет?
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§ 112
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8448
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.12.17 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и..
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§ Ольга Колоколова
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2228
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 01.01.18 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С новым годом всех форумчан! Пусть в 2018 вам хватает друзей, верности и надежды
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§ Обликоморале
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4245
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 01.01.18 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Салату маловато будет, в такой горстке не уснёшь

Ну так я ик..того..вопщем вы поняли..
А ваще, передам Марикджану такую честь, у него салатов не счесть.
Всех с наступившим Новым Годом.
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§ 112
Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать о том, как они встречают Новый год
112


(Пользователи)
Сообщений: 8448
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 01.01.18 - 00:58
Комментарий проходит проверку.
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* yudjin
Re: Традиционно "НГ" предлагает костанайцам рассказать...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4992
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.01.18 - 01:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех с Наступившим 2018-м!
За НГ!
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