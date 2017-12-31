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≡ Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30979
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 31.12.17 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старая притча о козе, которая, будучи введенной в дом многодетного бедняка на недельку, подарила ему абсолютное ощущение счастья, когда ее вывели из лачуги, отлично подходит к предновогоднему настроению.
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Директор Пляжа
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!




Отправлено: 31.12.17 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ога, надежда всегда уходит последней.
И тут тоже самоуспокоение..типа с понедельника, со следующей недели, со следующего года я брошу пить, курить, начну спортом заниматься или хотя бы зарядку делать.
И вообще, прилетит вдруг добрый волшебник и того ))
А вообще да, главное в следующем году, не стучать по дну. Снизу.

ваще
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!




Отправлено: 31.12.17 - 10:05
Комментарий удален модератором.

С наступающим!
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!




Отправлено: 31.12.17 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С наступающим. У меня наоборот стабильность. Пусть лучше будет побольше кризисов, тем лучше. А то когда всеобщий подьем экономики, дела не очень. Все дорожает. Например квартиры в 2000-е. До сих пор без жилья, а так хоть расти нн будет, а лучше конечно пусть падает

§ Валентин
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7229
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 31.12.17 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боюсь, что в самый оптимистичный момент, снизу неожиданно постучат, и выяснится что это ещё совсем не дно.
Профайл

ваще
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!




Отправлено: 31.12.17 - 11:27
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!
112


(Пользователи)
Сообщений: 8413
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.12.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У как все запущено..
Раньше у шефа был хоть какой то оптимизм..
Сейчас спустя рукава плывем просто по течению и все равно немного надеемся..
А собственно что произошло за эти 12 лет, чтобы оптимизм упал, народишко не готов сам идти к переменам, сам не хочет делать ничего, надеясь писать только анонимно и жаловаться так же?
У народишка как не было так и не осталось никакой ответственности и в ближайшем будущем не придвидится?
Гражданской позиции?
А может все дело в другом, что вы сами этого боитесь и не хотите, постоянно одергиваете выскочек, вам самой не хочется перемен?
Да уш..
Вопрося вопросы, на которых и нет ответа..
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ваще
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!




Отправлено: 31.12.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
буряты, вали.. выстроились ..
у стенки позора кольколь.
всем по ордену.

ваще
Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!




Отправлено: 31.12.17 - 12:25
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5275
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 31.12.17 - 12:50
Комментарий проходит проверку.
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Гость
Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу!




Отправлено: 31.12.17 - 12:54
Комментарий проходит проверку.
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