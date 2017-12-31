112 Re: Ольга КОЛОКОЛОВА: Срочно выводите козу! #6





(Пользователи) Сообщений: 8413

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 12:00 У как все запущено..

Раньше у шефа был хоть какой то оптимизм..

Сейчас спустя рукава плывем просто по течению и все равно немного надеемся..

А собственно что произошло за эти 12 лет, чтобы оптимизм упал, народишко не готов сам идти к переменам, сам не хочет делать ничего, надеясь писать только анонимно и жаловаться так же?

У народишка как не было так и не осталось никакой ответственности и в ближайшем будущем не придвидится?

Гражданской позиции?

А может все дело в другом, что вы сами этого боитесь и не хотите, постоянно одергиваете выскочек, вам самой не хочется перемен?

Да уш..

Вопрося вопросы, на которых и нет ответа..