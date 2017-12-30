/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал главный санврач Казахстана		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
§ NG.kz
Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал главный санврач Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30979
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин рассказал, как встретить Новый год без риска для собственного здоровья.

Читать новость

ваще
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...




Отправлено: 31.12.17 - 09:21
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...




Отправлено: 31.12.17 - 10:00
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...




Отправлено: 31.12.17 - 10:07
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...




Отправлено: 31.12.17 - 10:18
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...




Отправлено: 31.12.17 - 10:53
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...




Отправлено: 31.12.17 - 11:03
Комментарий удален модератором.

Анна
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...




Отправлено: 31.12.17 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О боже где в реальной жизни найти такого мужчину как моше духовно богатого и наполненного знаниями своего рода.По духу мне этот мужчина очень близок .

* Моше
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4395
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 31.12.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то "ваще" совсем понесло, всего поудаляли, видимо уже праздновать начал, не дождался курантов, болезный.
Профайл

ваще
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...




Отправлено: 31.12.17 - 11:52
Комментарий удален модератором.

ваще
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...




Отправлено: 31.12.17 - 12:15
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8413
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.12.17 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это я вчера натрудился, делая салат под шубой..
Утром в 7 утра проснулся на полу на коврике..
Профайл

Гость
Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал главный санврач Казахстана




Отправлено: 31.12.17 - 12:57
Комментарий проходит проверку.

* Моше
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4395
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 31.12.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
Комментарий удален модератором.


Цитата:
ваще:
Комментарий удален модератором.



Ну точно, поди, уже празднует вовсю. Отключайся давай от интернета, иди телек включай, там для тех, кто уже "начал", должны тошнотворные шоу с не менее тошнотворно-осточертевшими рожами вещать.

[Исправлено: Моше, 31.12.2017 - 13:14]
Профайл
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Медный, Моше

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
Номера телефонов города Костанай
 
Реклама
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 80
Пользователей: 0
Всего: 80

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
^ Наверх