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≡ Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал главный санврач Казахстана		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал главный санврач Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30979
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин рассказал, как встретить Новый год без риска для собственного здоровья.

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§ Алиса
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3925
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 31.12.17 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А Вы?...

и даже варённые ;-)
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§ 112
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8413
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.12.17 - 00:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
к о картошечка получает вкус селёдки

Нет..
Весь кайф оттого, что картошка как бы абсорбирует селедку и горячительные вместе с ней..
Это как лекарство для организма..
И потому соленая и пролежавшая картоха в селедке отнюдь не помогает организму..
Ну не зря же это наши предки придумали..
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§ 112
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8413
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.12.17 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Какой не делай, а если шубы нет,то и нового года нет!

У меня под шубой святое, всегда и на в ех праздниках должно быть, на всех моих праздниках и Новом году..
Еще манты и голупцы..
Моя ворчит сейчас, больше готовишь чем чем отмечаешь..
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§ 112
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8413
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.12.17 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Под шубой сейчас..



Как я люблю этот процесс..
Дело ведь именно в нем..
Вот что толку что ты это купишь?
Нет наслаждения, чувства самодостаточности..
А вот так, пахать два дня только на еду на Новый год, это возбуждает..
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Холостяк
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...




Отправлено: 31.12.17 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Делаю сельдь под шубой без лука.Сельдь,картошка,свекла,морковь и сверху пару яиц на мелкой терке для красоты.Ничего вредного не нахожу в этом салате :только овощи и рыба .Что тут вредного? Майонез делаю сама.Хе из щуки,хе из морковки,голубцы и гусь,запеченный с яблоками- вот и весь стол накрыт.Все сытно ,вкусно и полезно.

Выходи за Меня. Я уже и забыл каково это этот салат своими руками... :lol:

§ 112
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8413
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.12.17 - 00:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мы в шубу лук не добавляем, там запах и быстро портится..
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§ Добринцофф
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5675
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 31.12.17 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
Вкусно поесть я могу в любой другой, обычный день

Действительно,фастфуд доступен круглосуточно :lol:
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§ Добринцофф
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5675
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 31.12.17 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ваще:
зачем только колодец засыпал это я не понял.

Не колодец,а погреб.Соленья и варенья не ест никто,в детстве родители закормили.
Овощи всякие так и так на магазин закупаю,если надо взял понемногу всего.
Ну вот и зачем тогда погреб?

[Исправлено: Добринцофф, 31.12.2017 - 01:41]
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§ 112
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
112


(Пользователи)
Сообщений: 8413
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 31.12.17 - 01:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Салат сейчас..
Под шубой..
Селедку конечно завтра, чтобы воду или соки не пустила.
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ваще
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...




Отправлено: 31.12.17 - 03:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, оливье 2018 все ближе и ближе.

§ Обликоморале
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4238
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 31.12.17 - 05:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я в чем то поддерживаю Моше.
Сейчас Новый Год напоминает больше праздник понтов, пьянства и обжорства.
Особливо корпоративный, который начинают отмечать заранее.
При этом большинство жалуется, что не чувствует приближение этого праздника.
Но в то же время жрут, пьют, веселятся, противореча сами себе.
Я вот вернулся с очередной гулянки и еще сегодня домашняя впереди. :lol:
Для детишек считаю он хорош, однозначно.
А для семейного кошелька не очень. :lol: :lol: :lol:
Мессенджеры, соц.сети и зомбоящик, действительно на новый год жесть.
И еще..
По-дружески всем напоминаю в эти праздичные дни о вождении автомобиля в нетрезвом состоянии.
Я,например,оставил вчера машину на парковке,провёл весело время и вернулся домой на автобусе.И я очень этим горжусь,учитывая то,что я раньше никогда не водил автобус да ещё и с такой скоростью!
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ваще
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...




Отправлено: 31.12.17 - 07:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну вот и зачем тогда погреб?


я же тебе тогда говорил- бункер.
на случай торнадо. ну или ядерной. атаки.

ваще
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...




Отправлено: 31.12.17 - 07:50
Комментарий удален модератором.

§ Victor Yang
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10075
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 31.12.17 - 08:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
зомбоящик

Уже несколько лет отключен от тв. Использую как второй монитор для ноутбука для просмотра фильмов.
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ваще
Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал...




Отправлено: 31.12.17 - 09:19
Комментарий удален модератором.
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