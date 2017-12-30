Обликоморале Re: Готовить меньше оливье и сельди под шубой посоветовал... #55





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4238

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 05:25 А я в чем то поддерживаю Моше.

Сейчас Новый Год напоминает больше праздник понтов, пьянства и обжорства.

Особливо корпоративный, который начинают отмечать заранее.

При этом большинство жалуется, что не чувствует приближение этого праздника.

Но в то же время жрут, пьют, веселятся, противореча сами себе.

Я вот вернулся с очередной гулянки и еще сегодня домашняя впереди.

Для детишек считаю он хорош, однозначно.

А для семейного кошелька не очень.

Мессенджеры, соц.сети и зомбоящик, действительно на новый год жесть.

И еще..

По-дружески всем напоминаю в эти праздичные дни о вождении автомобиля в нетрезвом состоянии.

Я,например,оставил вчера машину на парковке,провёл весело время и вернулся домой на автобусе.И я очень этим горжусь,учитывая то,что я раньше никогда не водил автобус да ещё и с такой скоростью!