)) Re: Спортивный комплекс в микрорайоне «Аэропорт» Костаная... #9







Отправлено: - 00:38 Цитата: 07:

эт ваще класс... по@ все проекты,нагруски,несущие стены и защемлённые балки... Аким сказал,и базар жок... расширят...

вообще так можно же экономить на проектных работах. Перед строительством объекта позвать акима. Он рисунок здания набросает на песке и там прямо сразу и рассчитать сколько мест надо 120 или

1120. Ну что у нас за строители, сами что ли не могли догадаться что маленький зал получится.