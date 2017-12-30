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§ NG.kz
Спортивный комплекс в микрорайоне «Аэропорт» Костаная планируют сдать в эксплуатацию в конце января
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 30979
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 30.12.17 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 30 декабря, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ посетил строящиеся в Костанае объекты социального и производственного назначения.Начал глава региона с осмотра хода строительства спортивно-развлекательного комплекса в микрорайоне «Аэропорт».



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§ Vital
Re: Спортивный комплекс в микрорайоне «Аэропорт» Костаная...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 5275
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 30.12.17 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ерундой какой то опять занимаются. Господи (с) да отпустите людей домой , пусть едут на оптовку за селедку махаются. Акиму тоже делать что ли не чего 30 го. Домой езжайте . было время на всякие проверки у вас 365 раз за год. Новый год на носу. хватит уже людей тревожить
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Павел
Re: Спортивный комплекс в микрорайоне «Аэропорт» Костаная...




Отправлено: 30.12.17 - 18:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так держать!

07
Re: Спортивный комплекс в микрорайоне «Аэропорт» Костаная...




Отправлено: 30.12.17 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Павел:
Так держать!

чё держать? :-o кому держать? :-o :-o куда держать? :-o :-o :-o

07
Re: Спортивный комплекс в микрорайоне «Аэропорт» Костаная...




Отправлено: 30.12.17 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По оценке Муканова, самым объемным видом работ осталась покраска. Мухамбетову представили два вариант цвета стен и колонн. Он посчитал, что зеленые стены и бежевые колонны будет смотреться лучше.
стены,колонны,фундамент эт туфта... покраска самый объёмный и решителъно решающий аккорд... Архимед-Дизайнер в колерах знает толк... зелёный и бежевый,эт не какойнить бАрдовый подгранит... этожеж изумруд, жадеит, малахит... это жеж морганит, розовый сапфир, рубеллит... :lol:

07
Re: Спортивный комплекс в микрорайоне «Аэропорт» Костаная...




Отправлено: 30.12.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Через дорогу от спортивного комплекса в новом микрорайоне возводится школа на 900 мест. Глава региона, услышав, что актовый зал в ней планируется на 120 мест, предложил руководству города посмотреть возможность его расширения.
эт ваще класс... по@ все проекты,нагруски,несущие стены и защемлённые балки... Аким сказал,и базар жок... расширят...
вот вам господа,уровень профессионализма... Костанай,эт вам ни какиенить Сиракузы... :oops:

Читатель 1
Re: Спортивный комплекс в микрорайоне «Аэропорт» Костаная...




Отправлено: 30.12.17 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Весной посмотрим, что там, бассейны или футболы

ХХХ
Re: Спортивный комплекс в микрорайоне «Аэропорт» Костаная...




Отправлено: 30.12.17 - 20:36
Комментарий удален модератором.

100
Re: Спортивный комплекс в микрорайоне «Аэропорт» Костаная...




Отправлено: 31.12.17 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Читатель 1:
Весной посмотрим, что там, бассейны или футболы


Сауны с караоками. Вполне по-костанайски.

))
Re: Спортивный комплекс в микрорайоне «Аэропорт» Костаная...




Отправлено: 31.12.17 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07:
эт ваще класс... по@ все проекты,нагруски,несущие стены и защемлённые балки... Аким сказал,и базар жок... расширят...

вообще так можно же экономить на проектных работах. Перед строительством объекта позвать акима. Он рисунок здания набросает на песке и там прямо сразу и рассчитать сколько мест надо 120 или
1120. Ну что у нас за строители, сами что ли не могли догадаться что маленький зал получится.

ваще
Re: Спортивный комплекс в микрорайоне «Аэропорт» Костаная...




Отправлено: 31.12.17 - 07:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
развлекательный центр.
может неправильно прочитал.
кого развлекать будут?
тут один напротив емшана тоже развлекался .
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